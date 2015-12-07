افزایش مشارکت اجتماعی در قطب انرژی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست با دانشجویان ضمن گرامی داشت ۱۶ آذر روز دانشجو، اظهار کرد: آنچه امروز بیش از پیش باید به آن پرداخته شود مشارکت همه جانبه در عرصه‌های مختلف اجتماعی است و دانشجویان باید پرچم‌دار این حرکت در شهرستان باشند.

نادری با اشاره به نقش مهم سمن‌ها و تیم‌های اجتماع‌محور در رشد فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: برای ایجاد توسعه متوازن در بخش‌های مختلف نیاز به همکاری همه گروها در شهرستان است و این فرصت در دانشگاه بیشتر از سایر قسمت‌ها است.

وی با اشاره توافق هسته‌ای و رهنمودهای رهبری در همه شرایط اظهار کرد: با همراهی دانشجویان و برگزاری نشست‌ها و جلسات متعدد در دانشگاه‌های مختلف، باعث عینیت‌بخشی و حضور فعال دانشجویان در موضوع هسته‌ای و تسهیل شرایط برای رسیدن به توافق نهایی بوده است.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: اساس کار دولت مبنی بر عقلانیت و خرد گرایی است و این که امروزه تمام قدرت‌های بزرگ جهان در برابر قدرت ایران سر تعظیم فرو می‌آورند بر مبنای عقلانیت ایران در عرصه داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به نقش مهم دانشجویان در دو انتخابات پیش رو گفت: این توانمندی در دانشگاه وجود دارد که فضایی پر از شور و شعور در کشور ایجاد کند و حماسه‌ای دیگر در اسفند ۹۴ خلق کند.

نادری با اشاره به تعامل دو بخش صنعتی و علمی در شهرستان خاطرنشان کرد: دانشگاه می‌تواند با فعال کردن زمینه‌های مختلف پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف صنعتی شهرستان فرصت‌های بیشتری برای کار و خلاقیت با تکیه بر توان بومی ایجاد کند.

وی گفت: همچنین بخش صنعتی نیز باید امکانات و وسایل لازم به منظور بروز این خلاقیت‌ها در حوزه‌های مختلف دانشگاهی ایجاد کند.