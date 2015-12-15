کیک زرد را از روسیه دریافت کردیم/لغو تحریم ها تا ۳ هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام در گفتگو با خبر ۱۴ سیما با اشاره به نشست شورای حکام به منظور بررسی پرونده هسته ای ایران در موضوع پی ام دی اظهار کرد: نشست شورای حکام هم اکنون در جریان است و آمانو گزارشی که اخیرا در مورد برنامه هسته ای ایران منتشر کرده بود را مجددا در این نشست تکرار کرده است.

وی گفت: آمانو سعی کرده به صورت فنی، حرفه ای، بی طرفانه و به قول خودش نه سیاه و نه سفید گزارشی را ارائه کند اما در حالت کلی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را تایید کرده و تاکید داشته که هیچگونه انحرافی در آن مشاهده نشده است.

عراقچی گفت: البته یک ارزیابی مختصری هم در این گزارش داشته و اعلام کرده یک سری مطالعات و فعالیت هایی قبل از سال ۲۰۰۳ در برنامه هسته ای ایران انجام شده اما این مطالعات فراتر از حد معمول نرفته است که ما این ادعا را هم قبول نداریم و دلایل و مدارک خودمان را در این زمینه بعد از تصویب قطعنامه به شورای حکام آژانس اتمی ارائه خواهیم کرد.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ادامه داد: آلمان در نشست امروز شورای حکام به نمایندگی از ۱+۵ متن قطعنامه پیشنهادی را قرائت می کند و ۳۷ کشور هم ثبت نام کردند تا بیانیه های خود را قرائت کنند. در نهایت نماینده ایران بیانیه جمهوری اسلامی را در این نشست قرائت می کند و اگر ابهاماتی در صحبت های کشورهای نشست وجود داشته باشد را پاسخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه بعد از تصویب قطعنامه ۱+۵ در شورای حکام که امیدواریم با اجماع کامل صورت بگیرد وارد مرحله بعدی خواهیم شد تصریح کرد: دو کار خیلی مهم ما منوط به تصویب این قطعنامه است. یک، تغییرات در رآکتور اراک و دو انتقال مواد غنی شده در مقابل دریافت کیک زرد که به روسیه فروخته ایم.

عراقچی اضافه کرد: البته باید به اطلاع برسانم که ما میزان کیک زردی که قرار بوده است در مقابل اورانیوم غنی شده دریافت کنیم را قبلا دریافت کردیم و این مواد هم اکنون در ایران است. بعد از تصویب قطعنامه طبق قراری که با خریدار داریم اورانیوم غنی شده خود را به کشور خریدار خواهیم فرستاد.

رئیس ستاد پیگیری برجام افزود: سند رسمی مربوط به مدرن سازی رآکتور اراک توسط ۸ وزیر امور خارجه امضا و مراحل مقدماتی و اداری آن انجام شده است اما به لحاظ عملیاتی هنوز اقدامی صورت نگرفته است تا زمانی که این قطعنامه در شورای حکام تصویب شود و بعد از تصویب آن مراحل عملیاتی هم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برخی نگرانی ها درخصوص محتوای گزارش آژانس اتمی و قطعنامه ۱+۵ گفت: اصلا جای نگرانی درباره این قطعنامه وجود ندارد. قطعنامه ای که امروز تصویب می شود تمام قطعنامه های قبلی را باطل و یک فصل جدیدی را میان ایران و آژانس ایجاد می کند.

عراقچی تصریح کرد: نگاه ۱۲ قطعنامه گذشته که قرار است امروز همه آنها لغو شود به PMD بود ولی قطعنامه ای که امروز صادر می شود نگاهش به آینده و اجرای برجام است. عنوان قطعنامه جدید هم «اجرای برجام و راستی آزمایی برجام در پرتو قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل» است.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه تصریح کرد: از امروز به بعد طبق قطعنامه جدید شورای حکام مدیر کل آژانس انرژی اتمی وظیفه ای نسبت به مسائل گذشته ندارد و فقط وظیفه دارد که نسبت به آینده و اجرای برجام نظارت کند و گزارش بدهد.

وی ادامه داد: از مدیرکل آژانس اتمی خواسته شده است اگر در حین اجرای برجام اشتباه و تخلفی می بیند گزارش کند. قطعنامه جدید شورای حکام هیچ وظیفه ای برای مدیر کل آژانس در خصوص مسائل گذشته قائل نیست و همه موارد گذشته را لغو می کند.

عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام زمان بندی اجرای برجام چگونه خواهد بود گفت: تصور ما این است که در یک فاصله سه هفته ای سایر کارهایی که مانده و منوط به تصویب قطعنامه ۱+۵ است را انجام دهیم و وقتی که این موارد انجام شود می توانیم روز اجرایی شدن برجام را اعلام کنیم که این روز طی یک بیانیه مشترک توسط ظریف و موگرینی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد پیگیری برجام با بیان اینکه از روز اجرای برجام تحریم ها به صورت کامل و در عمل برداشته خواهد شد اظهار کرد: امروز تحریم ها روی کاغذ برداشته شده و قوانین آن هم صادر شده است اما اجرای قانون آن موکول به روز اجرایی شدن برجام است.

وی تصریح کرد: مرحله مهم بعدی ما حدود سه هفته دیگر خواهد بود که وارد فاز اجرایی شدن خواهیم شد. در این مرحله تحریم ها برداشته خواهد شد یعنی اجرای عملی لغو تمام تحریم ها از حدود سه هفته آینده انجام و امیدواریم بدون هیچ مشکلی این مسئله محقق شود.