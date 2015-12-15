به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری روز سه شنبه در نشست سراسری فرماندهان بسیج ادارات كل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور كه در موزه بزرگ خراسان در مشهد برگزار شد افزود: در حال حاضر همانگونه که در حوزه نظامی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشتیم در زمینه های فرهنگی نیز پیشرفت کرده ایم به گونه ای که شناسنامه فرهنگی ایران قوی ترین شناسنامه در دنیا است.

وی موقعیت شناسی را یكی از عناصر مهم تفكر بسیجی دانست و ادامه داد: یكی از مهمترین خصوصیات سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و سال های اول انقلاب این بود كه همه ما یك پرچم در دست داشتیم و تحت رهبری بزرگ پرچم دار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خیمنی (ره) حركت می كردیم.

وی با بیان اینکه بسیج همواره در دفاع از آرمان های انقلاب پیشقدم بوده و اعضاء این سازمان مردمی و خداجو بدون درنظر گرفتن منافع شخصی به انجام وظیفه می پردازند ادامه داد: ما به دنبال فراگیری تفكر بسیجی در كشور هستیم كه خروجی این تفكر از خود گذشتگی، ایثار و فداكاری و همدلی باشد.

وی اضافه كرد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سه واژه اساسی و میثاق اصلی ملت ایران با امام راحل، قانون اسلاسی و آرمان های انقلاب است كه هر كدام از این سه شعار دارای تعاریف و كاربردهای خاص خود است كه امام راحل در سال های اول انقلاب اسلامی با تیزهوشی و آینده نگری این شعار را انتخاب كردند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور با اشاره به اینكه نظام جمهوری اسلامی یك نظام مقدس و مورد قبول تمام جامعه است گفت: سه شعار اصلی این نظام یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی میثاق اصلی ما با امام راحل و آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی است وهمه باید از این میثاق اصلی انقلاب دفاع و حمایت كنند.

وی گفت: یكی از مهمترین اركان این نظام مقدس، شجره طیبه بسیج است كه از خودگذشتی، ایثار و صمیمیت ویژگی های این شجره طیبه است.

وی گفت: در خصوص استقلال كه واژه اول این سه شعار است باید گفت كه ما به دنبال استقلال سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی خود هستیم چراكه اگر به استقلال دست یابیم دیگر هیچ ابرقدرتی نمی تواند به ما امر و نهی كند و فكر سیطره بر ما را حتی در ذهنش خطور دهد.

در حوزه فرهنگی باید به استقلال برسیم

وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی ما باید به استقلال كامل برسیم چراكه ما كشوری با سابقه فرهنگی بسیار طولانی و غنی هستیم و شناسنامه فرهنگی ایران قوی ترین شناسنامه است و تمدنی بسیار عظیم داریم. تمدنی قبل و بعد از اسلام كه در كنار هم ما را در دنیا جزء قوی ترین فرهنگ ها قرار داده است.

وی گفت: ما صاحب فرهنگ عاشورا هستیم و در عین حال صاحب فرهنگ صلح امام حسن مجتبی (ع)، نیز می باشیم.

درویش امیری افزود: ما ملتی هستیم كه صاحب فرهنگ به جای مانده از امام موسی بن جعفر هستیم كه برای مبارزه با دستگاه ظلم بنی عباس سال ها در حبس بود و چند سال بعد فرزندش حضرت امام رضا(ع)، به عنوان ولیعهد مامون انتخاب می شود كه این درس بزرگی برای ما است كه باید به سیره ائمه اطهار توجه كنیم. .

وی گفت: ما صاحب فرهنگ غنی نهج البلاغه هستیم همان فرهنگی كه تمامی كارهای مدیریتی و امور زندگی را به خوبی مشخص و تبیین كرده است.

وی هم چنیین بیان کرد: آزادی، دومین واژه شعار اصلی مردم ایران در سال های اول انقلاب بود آزادی كه انقلاب ما به دنبال نشست آن بوده و هست به معنی ولنگاری و هرج و مرج نیست بلكه آزادی فكر، اندیشه و عمل در چهار چوب قانون اساسی است.

وی اظهار کرد: آنان كه جلوی آزادی مردم را گرفتند به مردم و آزادی خیانت كردند و در مقابل كسانی هم كه از آزادی سوء استفاده كردند آن ها هم به مردم و آزادی جفا و خیانت كردند.

وی تاکید کرد: برخی ذهن های بیمار تا نام آزادی را می شنوند به یاد فساد و بی بند باری می افتند كه البته چنین نیست.

درویش امیری ادامه داد: جمهوری اسلام نیز سومین واژه این شعار اصلی است البته دو گروه به این واژه سوم ظلم كردند گروه اول كه به دنبال حذف جمهوریت نظام بودند و می خواستند نقش و حضور مردم را نادیده بگیرند و گروه دوم نیز گروهی بودند كه به اسلامیت نظام ظلم كردند و به دنبال حذف اسلامیت نظام بودند غافل از اینكه اسلام با جان و روح این مردم پیوند خورده و همه وجود این مردم است.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درپایان صحبت های خود به نقش بسیج سازمان میراث فرهنگی اشاره كرد و با ابلاغ سلام دكتر سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همه بسیجیان سازمان كشور گفت:سالم سازی فضای اداری و ارتقاء سطح اداری سازمان دو مولفه مهمی است كه بسیج می تواند در پیشبرد اهداف سه گانه سازمان به ما كمك كند