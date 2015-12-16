به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان بابیان اینکه کارشناسان و مدیران باید برای حل مشکل مجوز برخی مراکز غیرمجاز پیش دبستانی همدان اقدام کنند، بیان کرد: آموزش و پرورش و کارشناسان برای حل مجوز مراکز غیر مجاز باید با ملایمت وارد کار شوند.

وی باتاکید بر اینکه همه باید برای قانونمند شدن مراکز تلاش کنند تا کار این مراکز به صورت قانونی پیش رود، ادامه داد: سخت گیری بیش از حد جایز نیست و باید با ملایمت با این مراکز برخورد شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه جایگاه آموزش و پرورش در انقلاب اسلامی یک جایگاه اساسی است، عنوان کرد: ارتقا ۶۰۰ مدرسه در طرح مروج سلامت یکی از اهداف برنامه ششم توسعه است.

الهی تبار بابیان اینکه باید برای مدیران دوره های آموزشی ضمن خدمت برگزار شود، ادامه داد: برگزاری دوره های ضمن خدمت باعث می شود مدیران از ظرفیت های موجود بهتر استفاده کنند.

وی بابیان اینکه کمک به مدیران تنها محدود به کمک های مالی نمی شود، اظهار داشت: تشویق های معنوی تاثیر بیشتری در ایجاد انگیزه در مدیران خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه باید سلامت دانش آموزان برای دستگاه های اجرایی جز اولویت ها باشد، گفت: آموزش و پرورش باید برای پنج سال آینده برنامه و هدف داشته باشد و تلاش کند ۶۰۰ مدرسه طرح مروج سلامت را در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به هدف برساند.

محمد ابراهیم الهی تبار بابیان اینکه در طول این دوره مدارسی که به استاندارد های لازم نرسیده اند باید استاندارد شوند، گفت: سلامت دانش آموزان فقط به تغذیه آنها ختم نمی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه استان آمادگی کمک به آمورش و پرورش برای حل مشکلات را دارد، بیان کرد: پرادختن به مسائل اجتماعی و ناهنجاری ها یکی از نیاز های جامعه و از اهداف برنامه ششم توسعه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان به بیماری انفولانزا نیز اشاره کرد و گفت:خوشبختانه این بیماری کنترل شده است.

الهی تبار بیان اینکه امیدواریم تا چند روز آینده این بیماری مهار شود، ادامه داد: مدارس می توانندیکی از مراکز نقش آفرین در کاهش این بیماری باشند.

وی بابیان اینکه مدیران و معلمان می توانند با گوشزد کردن نکات بهداشتی از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنند، ادامه داد: مسئولین اجرایی و رسانه ها نقش مهمی در کاهش این بیماری داشته اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه به موفقیت های مذاکرات اشاره کرد و گفت: به ثمر نشستن مصوبات ایران در مذاکرات از موفقیت های مهم برای کشور و استان خواهد بود.

الهی تبار بابیان اینکه اعلام صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران یک موفقیت مهم برای کشور است چراکه دشمنان با این بهانه ۱۲ سال ایران را مورد تحریم های ظالمانه قراردادند، گفت: حمایت های رهبری و همراهی ملت ایران نقش بسزایی در این پیروزی ها داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پایان از سفر وزیر بهداشت به تویسرکان در روز پنج شنبه ۲۶ آذرماه خبرداد.