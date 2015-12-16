افخم کار خود را در کوالالامپور آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم به عنوان سفیر ایران در مالزی صبح امروز وارد کوالالامپور محل ماموریت خود شد.

افخم از سال ۹۲ تا حدود ۲ ماه پیش، سخنگوی وزارت امور خارجه ریاست مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای این وزارتخانه را بر عهده داشت.

گفتنی است افخم نخستین زنی است که پس از انقلاب به عنوان سفیر منصوب می شود، انتخابی که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مورد آن گفته است: بسیار مهم بود تجربه نخستین بانوی ایرانی، تجربه ای موفق باشد و مطمئن هستم از این تجربه در سفارت مالزی هم استفاده خواهند کرد.