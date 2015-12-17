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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۷

با حکم وزیر کشور؛

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین منصوب شد

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین منصوب شد

قزوین- با صدور حکمی از سوی وزیر کشور، فریدون همتی به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در حکم وزیر کشور خطاب به فریدون همتی استاندار قزوین آمده است: به استناد بند ۸ مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین منصوب می شود.

ایجاد هماهنگی بین دستگاه های عضو و مرتبط استانی، اجرای برنامه های مبارزه همه جانبه با مواد مخدر بر اساس سیاست های ابلاغی، نظارت جدی بر اجرای فعالیت های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و اجرای راهکارهای درمان برای کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی و اشتغالزایی معتادان بهبود یافته در قالب سیاست های کلی نظام و سایر برنامه های ابلاغی از سوی دبیرخانه از جمله اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق، کارآمد، هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش کنید.

وزیر کشور از استاندار قزوین خواسته است در راستای انجام این ماموریت خطیر و اجرای برنامه ها با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» گام بردارد.

کد مطلب 3002184

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