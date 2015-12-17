اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان هشترود انتخاب شدند

حسن مستفید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم و مسئولان باید تلاش کنند تا در هفتم اسفند امسال شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باشیم.

وی با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در هفت اسفند امسال افزود: مسئولان شهرستان هشترود نیز تلاش می کنند تا این انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شود.

فرماندار هشترود یادآور شد: در همین راستا جلسه انتخابات اعضای هیات اجرایی انتخابات خبرگان رهبری و مجلس با حضور ۳۰ نفر از معتمدین شهرستان در محل فرمانداری برگزار وهشت نفر به عنوان اعضا هیات اجرائی انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در این شهرستان انتخاب شدند.

وی در ادامه گفت: ابراهیم محمدحسینی، علی احمدپور، سیدعلی موسوی، غلامحسین امجدی، حجت الاسلام جواد بابائی، مظفر جوادی، مجید غفارزاده، خانم رقیه زارعی به عنوان هشت عضو اصلی این هیات بر اساس آرا ماخوذه انتخاب شدند.

مستفید در پایان تصریح کرد: علی اشرفی، نصیر مهدوی، رحیم یعقوبیان، محمد جلالیان و اسماعیل رحیم زاده نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخابات، انتخاب شدند و بر اساس قانون، فرماندار، دادستان و رییس ثبت احوال شهرستان نیز اعضا اداری این هیئت هستند.