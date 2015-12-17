نماینده ولی فقیه در استان البرز فجایع نیجریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نماینده ولی فقیه در استان البرز؛ به مناسبت واقعه دردناک فجایع نیجریه، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه شهر کرج با صدور پیامی از این حادثه دل‌خراش اعلام انزجار کرده و خواستار آزادی فوری شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و پیگیری و برخورد قاطع با عاملین این جنایت شدند.

در این پیام آمده است:

«إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَهُ أَن لا تَخافوا وَلا تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّهِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ»

جنایت‌های بی‌شرمانه‌ی دشمنان انسانیت قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد. شیطان رجیم و جنود او از جن و انس همواره تحمل پاکی و راستی را نداشته و ندارند. کشتار انسان‌های پاک و بی‌گناه آخرین حربه ایست که ایادی شیطان به آن متوسل می‌شوند تا در مسیر بهره‌وری کوتاه خود از این دنیای فانی هیچ مانع و رادعی نداشته باشند.

هر جا فطرتی بیدار شود، خون‌خواران دست‌به‌کار می‌شوند. روزی بحرین، روزی میانمار، روزهای دیگر در یمن و تونس و مصر و عراق و سوریه و فلسطین و روزی در نیجریه، درود و رحمت الهی بر «شیخ زکزاکی» آن مجاهد فی سبیل الله و بر شیعیان مخلص آن دیار که شیرینی بندگی را با سرسپردگی و ذلت مقابل مستکبرین عوض نکردند.

در بخش دیگر این پیام آمده است:

بدینوسیله ضمن محکوم کردن جنایات اخیر در نیجریه و همدردی با برادران و خواهران شیعی آن دیار به نیابت از البرزنشینان انقلابی و حق جو، از دولت محترم به‌خصوص وزارت امور خارجه درخواست می‌کنیم ضمن ابراز محکومیت این اقدام جنایت بار دشمنان بشریت، از طریق مجاری قانونی و شیوه دیپلماتیک موثر و عزتمندانه برای رهایی اسیران این فاجعه و عدم تکرار حوادث مشابه، تمام همت خود را به‌کارگیرند و تا رسیدن به نتایج مطلوب لحظه‌ای آرام نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در درگیری‌های هفته جاری که پس از حمله ارتش نیجریه به حسینیه «بقیه‌الله» در شهر زاریای نیجریه و منزل شیخ ابراهیم زکزاکی رخ داد، علاوه بر همسر و پسر «شیخ زکزاکی» و چندین تن از سران «جنبش اسلامی نیجریه» بیش از ۳۰۰ تن از شیعیان به شهادت رسیدند.