به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه صبح امروز(پنچشنبه در بدو ورود به نیویورک، در جمع خبرنگاران مهمترین هدف از سفر خود به نیویورک را شرکت در دور سوم اجلاس در مورد حل بحران سوریه در ادامه مذاکرات وین ١ و ٢ عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر این نکته تاکید کرده است که تعیین سرنوشت و آینده کشور سوریه به عهده مردم این کشور است.

وی افزود: با این وجود ما معتقدیم که هنوز کلیه مقدمات لازم برای برگزاری این جلسه فراهم نشده است ولی به دلیل اینکه جلسه تشکیل شده، جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل برای بحث در موضوعات مختلف مخصوصا هماهنگی‌های لازم در جهت مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی در آن کشور و کسب اطمینان از اینکه گروه‌های تروریستی که دستشان به خون مردم مظلوم سوریه آلوده است در آینده کشور سوریه نقشی نداشته باشند در جلسه حضور خواهد داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از دیگر اهداف این سفر، بحث در موضوع اجرای برجام و برگزاری نشست‌های دوجانبه با برخی از وزرای خارجه کشورهای ٥+١ است.

ظریف تاکید کرد: بعد از ظهر پنجشنبه (به وقت محلی) نشست‌های دوجانبه‌ای با وزرای خارجه کشورهای چین و آلمان برگزار خواهد شد و احتمال ملاقات با وزیر خارجه آمریکا در مورد اجرای برجام وجود دارد و ملاقات‌های دیگری با سایر کشورهای ۵+۱ و سایر کشورهای شرکت کننده در مورد موضوعات منطقه‌ای و بین المللی نیز برگزار خواهد شد.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: ادامه دسترسی‌های گروه تروریستی داعش به منابع مالی بویژه از طریق فروش نفت به خریداران خارجی و عدم جلوگیری از ورود حامیان و جنگجویان گروه تروریستی داعش از خارج به کشورهای عراق و سوریه از بزرگترین معضلات بین المللی محسوب می‌شود.

وزیر امورخارجه با اشاره به جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت برای دستیابی به راهکاری در جهت جلوگیری از دسترسی داعش به منابع مالی اظهار کرد: در این زمینه به یک هماهنگی بین المللی نیاز است تا دیگر از تروریسم بعنوان ابزاری در جهت اعمال سیاست‌های خارجی استفاده نشود.

ظریف گفت: فرد فرد مردم سوریه باید بدون هیچ گونه فشار یا اعمال نفوذ و پیش شرط های کشورهای خارجی در روند تصمیم گیری در مورد آینده سوریه نقش داشته باشند ولی متاسفانه تعیین پیش شرط ها از سوی برخی از قدرت‌های خارجی منجر به تداوم جنگ و خونریزی در طول چهار سال اخیر در این کشور شده است و ما خواستار لغو اینگونه پیش شرط ها و برقراری آتش بس در سوریه و حل اختلافات از طریق دیپلماسی و گفت‌وگوهای سیاسی بین گروه‌های مختلف در سوریه در راستای تشکیل دولت اتحاد ملی سوریه هستیم.

وزیر خارجه کشورمان با بیان این‌که جامعه بین المللی معتقد است امکان برقراری آتش بس با گروه‌های تروریستی داعش و جبهه النصره و دیگر گروه‌های تروریستی وجود نخواهد داشت افزود: جامعه بین المللی می‌بایست در مبارزه با این گروه‌های تروریستی متحد و هماهنگ عمل کند.