اشتغال معلولان در اولویت است/باید حمایت از معلولان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه فاطمه آریا رییس فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به شهرستان ورامین با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه معلولان اظهار داشت: به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، معلولان در عرصه های مختلف مشغول به فعالیت هستند در حالی که در گذشته به اینگونه نبود.

وی با اشاره به تصویب قانون های مختلف در حوزه معلولان افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده، تنها ۳۰ درصد از قانون های حوزه معلولان اجرایی می شود.

آلیا با اشاره به ضرورت حمایت از معلولان در حوزه های گوناگون گفت:‌ در کشور فعالیت هایی در زمینه حمایت از معلولان انجام شده است که در مقایسه با سایر کشورها رضایت نسبی نسبی وجود دارد ولی این فعالیت ها باید بیشتر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های انجام شده برای ورود کمیته امداد در زمینه حمایت از معلولان گفت: در نظر داریم تا فعالیت های حمایت از معلولین را به کمیته امداد واگذار کنیم تا از این راه مسئولین بهزیستی به راحتی بتوانند به معلولین رسیدگی کنند

آلیا یادآور شد:‌ برای ما اشتغال معلولین در اولویت است زیرا غیرت و همیتی از این عزیزان دیده ایم که ما را مجاب و موظف به این کار کرده است.

وی با اشاره به تلاش های انجام شده برای افزایش کمک هزینه ارائه شده به معلولان گفت: به دنبال آن هستیم که یارانه و کمک هزینه ارائه شده به معلولین افزایش یابد که این پیشنهاد را نیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده ایم.