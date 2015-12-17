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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۵۶

در یازدهمین شماره منتشر شد؛

گزارش «خط حزب‌الله» از فتنه اهل بغی تا کشتار شیعیان نیجریه

گزارش «خط حزب‌الله» از فتنه اهل بغی تا کشتار شیعیان نیجریه

هفته نامه خط حزب‌الله با گزارشی درباره فاجعه کشتار شیعیان مظلوم زاریا در نیجریه و هم چنین یادداشتی در تبیین روش برخورد نظام اسلامی با «اهل بغی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، دوازدهمین شماره هفته نامه خط حزب‌الله با گزارشی درباره فاجعه کشتار شیعیان مظلوم زاریا در نیجریه و هم چنین یادداشتی در تبیین روش برخورد نظام اسلامی با «اهل بغی» در جریان حوادث فتنه‌گون سال ۸۸ و پس از آن منتشر شد.

خط حزب‌الله ضمن بیان روایتی از دوران مجروحیت یکی از فرزندان رهبر شیعیان نیجریه، این شماره را به ۴ فرزند شهیدش تقدیم کرده است.

تصویر اول نشریه در این هفته نیز به حضور سید ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار شرکت کنندگان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) اختصاص پیدا کرده است.

در این شماره هم چنین نظر رهبر انقلاب درخصوص مجلس لعن در بخش احکام آموزشی و هم چنین روایت رهبر انقلاب از نقش شهید مفتح در پیوند حوزه و دانشگاه آمده است.

کد مطلب 3002653

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