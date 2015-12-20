مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۳۹ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنج نفر نیز برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان داوطلب شدهاند.
وی اظهار داشت: از ۳۹ نفری که برای انتخابات مجلس در استان داوطلب شدهاند، پنج نفر زن و بقیه مردم هستند و جوانترین آن ۳۲ سال و مسنترین داوطلب ۶۶ سال سن دارد.
وی میانگین سنی داوطلبان مجلس شورای اسلامی در استان را ۴۵ سال بیان کرد و گفت: ۲۶ نفر از داوطلبان دارای مدرک فوقلیسانس، ۱۱ نفر دکتر و یک نفر دارای مدرک حوزی است.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران ادامه داد: از پنج داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان نیز، مسنترین ۶۴ ساله و جوانترین ۵۱ ساله است و میانگین سنی داوطلبان ۵۸ سال است.
به گفته ابراهیمی، مشکلی برای ثبتنام افراد واجد شرایط در حوزههای تعیینشده وجود ندارد.
مازندران ۱۲ کرسی در خانه ملت و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه هفتم اسفندماه بهصورت همزمان در کشور برگزار میشود.
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