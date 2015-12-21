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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

امام جمعه قزوین در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد

امام جمعه قزوین در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد

قزوین- آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین با حضور در فرمانداری قزوین برای نامزدی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین ظهر دوشنبه به عنوان پنجمین داوطلب از حوزه انتخابیه استان قزوین با حضور در فرمانداری قزوین برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم از روز پنجشنبه آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد.

پیش از این آیت الله محمدی تاکندی، آیت الله علی اسلامی، حجت الاسلام مجید تلخابی و حجت اسلام سید محمد هادی موسوی قافله باشی در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده بودند.

در حال حاضر آیت الله هادی باریک بین و آیت الله علی اسلامی نمایندگان مردم استان قزوین در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری هستند.

پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند ماه امسال برگزار می شود.

کد مطلب 3005673

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