فعال شدن پدافند هوایی کویت؛ شنیده شدن صدای آژیر در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ستاد کل نیروهای مسلح کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.

رسانه‌های خبری پیش از این از شنیده شدن صدای انفجار در کویت خبر داده بودند.

شنیده شدن صدای آژیرهای هشدار در بحرین

وزارت کشور رژیم آل خلیفه در بحرین از شهروندان و ساکنان این کشور خواست که آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

نیروهای مسلح کشورمان از ساعاتی قبل پاسخ به حملات اخیر آمریکا را آغاز کرده و پایگاه تروریست‌های آمریکایی در اردن، عراق و برخی از مناطق دیگر را هدف حملات شدید موشکی و پهپادی خود قرار دادند.