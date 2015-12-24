نخستین اجلاس علوم و فناوری کشورهای اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا گلرو معاون امور اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس ستاد اجرایی بیست‌ و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی درجمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: این اجلاس، ششم، هفتم و هشتم دی‌ برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که چالش‌های جهان اسلام و عوامل بحران‌زا و راه‌های خروج آنها را بررسی کنیم.

گلرو افزود: در سنوات گذشته رویکرد این اجلاس فقط فقهی بود و میهمانان آن نیز علمای دینی بودند، اما امسال موضوع توسعه علوم و فناوری در کشورهای اسلامی را نیز در دستور کار داریم.

وی در ادامه عبارت «ثروتمند فقیر» را عنوانی برای بسیاری از کشورهای اسلامی دانست و افزود: بیشتر کشورهای اسلامی باوجود آنکه ذخایر عظیم مادی و معنوی دارند، اما درباره نحوه استفاده از این ذخایر در فقر به‌ سر می‌برند و حوزه فناوری و علم می‌تواند کمک بزرگی برای استفاده بهتر محسوب شود.

معاون امور اجرایی و برنامه‌ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس علوم و فناوری درحاشیه کنفرانس وحدت اسلامی گفت: این اجلاس با مشارکت و حمایت بانک کشاورزی بعدازظهر ششم دی‌ در سالن تلاش جنب هتل استقلال برگزار و درحاشیه آن نیز نمایشگاه فناوری‌های ایران برپا خواهد شد.

گلرو با اشاره به برگزاری پنج کمیسیون تخصصی درحاشیه این اجلاس گفت: تحول صادرات، کشاورزی و صنایع غذایی، تحقیق و توسعه، برند اسلامی و هوا و فضا خواهند بود.

گلرو همچنین از رونمایی از برند اسلامی در زمینه محصولات غذایی کشورهای اسلامی خبرداد و گفت: اختتامیه این کنفرانس همزمان با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی برپا خواهد شد.

مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این نشست گفت: اتخاذ رویکرد جدید بین‌المللی با تأکید بر گسترش روابط بین‌الملل و تبادل دانش و فناوری‌های نوین و افزایش حضور بین‌المللی از برنامه های این بانک عنوان کرد و افزود: این بانک نخستین‌بار در اجلاس علوم و فناوری کشورهای اسلامی، همکاری خواهدکرد و قصد داریم در مسیر فعالیت‌های بین‌المللی خود، همکاری با کشورهای اسلامی را در دستورکار قرار دهیم.

وی افزود: جلسات متعددی با حضور نمایندگان دبیرخانه توسعه علوم و فنون کشورهای اسلامی و واحدهای مرتبط بانک برگزار و پیشنهاد شده است که بانک کشاورزی به‌ عنوان نخستین حامی فناوری‌های نوین کشاورزی در کشورهای اسلامی فعالیت کند.

شهیدزاده تأکید کرد: قرار است مرکز حمایت از فناوری‌های نوین کشاورزی با حمایت بانک کشاورزی و همکاری مجمع تقریب مذاهب و دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی در بانک تأسیس شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی اضافه کرد از دیگر برنامه های این بانک، تشکیل صندوق مشترک فناوری‌های نوین کشاورزی با مشارکت ۵۷ کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی است.