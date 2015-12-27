کاهش قیمت ماهی و افزایش قیمت مرغ در بازار

مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار اظهارداشت: قیمت این کالا نسبت به دو روز گذشته با ۲۰۰ تومان افزایش در مراکز خرده فروشی به ۵۶۰۰ تومان و در مراکز عمده فروشی به ۵۱۰۰ تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه قیمت ماهی نیز در هفته جاری نسبت به هفته گذشته مقداری کاهش یافته است نرخ انواع ماهی را در مراکز خرده فروشی به شرح زیر اعلام کرد:

شیر جنوب ۱۹۰۰۰ تومان، کپور ۱۲۰۰۰ تومان، قزل آلا ۱۴۵۰۰ تومان، شیر نیزه ای ۱۴۰۰۰ تومان، تیلا پیلا ۱۹۰۰۰ تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ۱۳۰۰۰ تومان، آزاد دزفولی ۸۰۰۰ تومان، هامور جنوب ۲۱۰۰۰ تومان و حلوا سیاه ۲۴۰۰۰ تومان.