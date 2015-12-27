«خاطرات یک لباس شخصی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در مقدمۀ اثر خود در بیان انگیزه‌اش از نگارش این کتاب می‌نویسد: «فقط و فقط این چند صفحه را نوشتم که به نسل اولی‌ها که «همه‌شان حکم پدری برای ما دارند» بگویم ما هستیم. شاید مثل شما نباشیم و هزار و یک ایراد داشته باشیم، ولی آخرالامر هستیم، هستیم و خواهیم ایستاد، به هر قیمتی که شده خواهیم ایستاد.»

این کتاب کم حجم و کوتاه دارای ۹ روایت کوتاه و خواندنی است که از روز شنبه ۲۳ خرداد آغاز و در روز شنبه ۳۰ خرداد به پایان می رسد .حال ۳ سال پس از انتشار این اثر و به مناسبت سالروز حماسۀ ۹ دی، اثر فوق در نرم‌افزارهای کتاب‌خوان فراکتاب، خطخوان و طاقچه قرار گرفت.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

... ساعت حدود ۲۱:۳۰ تا ۲۲ بود رفتیم سمت امیرآباد شمالی. دیدم مأمورهای ناجا با حدود ۲۰۰ نفر چهارراه به سمت بالا را مسدود کرده بودند. من چون در کوی دانشگاه زندگی کرده بودم می‌فهمیدم که وقتی این چهار راه با این همه آدم بسته شده حتما یاخبری شده یا احتمال وقوع اتفاقی است. اتوبان کردستان را خلاف رفتیم بالا. از آخر کوچه هفدهم موتورها را از جوی اب رد کردیم و از ته کوچه رفتیم داخل. هنوز به ته کوچه نرسیده بودیم که چشمتون روز بد نبینه ...

این کتاب در ۱۱۱ صفحه و به قیمت ۴,۰۰۰ تومان توسط نشر سدید عرضه می‌شود.