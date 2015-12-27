وحدت عامل اقتدار اسلام در برابر نفاق است

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) افزود: سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به مناسبت هفته وحدت برنامه‌های متنوعی در راستای ایجاد وحدت، همدلی و همزبانی بیشتر بین شیعه و سنی اجرا می‌کند.

وی گفت: امسال برنامه‌های این سازمان در هفته وحدت بیشتر در راستای نشست‌های صمیمی علمای اهل سنت و شیعه است، چرا که صمیمیت و رفاقت بین علمای این دو مذهب موجب صمیمیت مردم نیز می‌شود.

حجت الاسلام خادمی دعوت روحانیون برجسته از قم و مشهد را مهم‌ترین برنامه این سازمان دانست و افزود: ۱۰ نفر از علمای برجسته قم و مشهد برای تبیین وحدت بین شیعه و سنی در شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان و راز مستقر شده‌اند.

وی اظهار کرد: برگزاری جلسه هم اندیشی اهل سنت و تشیع در سازمان تبلیغات اسلامی استان به منظور بیان مشترکات، بخش دیگری از برنامه‌های مهم هفته وحدت در این استان است.

حجت الاسلام خادمی افزود: همچنین جمعی از اهل سنت استان به منظور شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به تهران اعزام شده‌اند.

وی گفت: وحدت عامل اقتدار اسلام در برابر کفر و نفاق است که در کنار وحدت اقتدار نیز وجود دارد؛ اما اختلاف نیز موجب آسیب به آرمان‌های جامعه اسلامی و اسلام می‌شود.

حجت الاسلام خادمی اظهار کرد: امروز دشمنان اسلام سعی در ایجاد تفرقه بین مسلمانان دارند که باید بیشتر مراقب نفوذ دشمنان اسلام و نظام اسلامی بود.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی وحدت را همچون کشتی حضرت نوح (ع) دانست و گفت: کشتی همیشه محافظ است و کشتی سواران را به جزیره امن می‌رساند این در حالی است که امام راحل (ره) و اکنون نیز مقام معظم رهبری کشتی‌بان امت اسلامی محسوب می‌شوند.

وی افزود: وحدت از دستورات دین اسلام است و در قرآن و احادیث نیز روایات فراوانی از موضوع وحدت داریم.

حجت الاسلام خادمی افزود: خوشبختانه اهل تسنن و اهل تشیع در خراسان شمالی بدون هیچگونه مشکلی در کنار هم با آرامش و برادری زندگی می‌کنند و هرگز به دشمنان اجازه ایجاد تفرقه و اختلاف را نخواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است.