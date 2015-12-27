  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۹

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

وحدت عامل اقتدار اسلام در برابر نفاق است

وحدت عامل اقتدار اسلام در برابر نفاق است

بجنورد - رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: وحدت مهم‌ترین عامل اقتدار اسلام در برابر کفر و نفاق است.

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) افزود: سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به مناسبت هفته وحدت برنامه‌های متنوعی در راستای ایجاد وحدت، همدلی و همزبانی بیشتر بین شیعه و سنی اجرا می‌کند.

وی گفت: امسال برنامه‌های این سازمان در هفته وحدت بیشتر در راستای نشست‌های صمیمی علمای اهل سنت و شیعه است، چرا که صمیمیت و رفاقت بین علمای این دو مذهب موجب صمیمیت مردم نیز می‌شود.

حجت الاسلام خادمی دعوت روحانیون برجسته از قم و مشهد را مهم‌ترین برنامه این سازمان دانست و افزود: ۱۰ نفر از علمای برجسته قم و مشهد برای تبیین وحدت بین شیعه و سنی در شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان و راز مستقر شده‌اند.

وی اظهار کرد: برگزاری جلسه هم اندیشی اهل سنت و تشیع در سازمان تبلیغات اسلامی استان به منظور بیان مشترکات، بخش دیگری از برنامه‌های مهم هفته وحدت در این استان است.

حجت الاسلام خادمی افزود: همچنین جمعی از اهل سنت استان به منظور شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به تهران اعزام شده‌اند.

وی گفت: وحدت عامل اقتدار اسلام در برابر کفر و نفاق است که در کنار وحدت اقتدار نیز وجود دارد؛ اما اختلاف نیز موجب آسیب به آرمان‌های جامعه اسلامی و اسلام می‌شود.

حجت الاسلام خادمی اظهار کرد: امروز دشمنان اسلام سعی در ایجاد تفرقه بین مسلمانان دارند که باید بیشتر مراقب نفوذ دشمنان اسلام و نظام اسلامی بود.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی وحدت را همچون کشتی حضرت نوح (ع) دانست و گفت: کشتی همیشه محافظ است و کشتی سواران را به جزیره امن می‌رساند این در حالی است که امام راحل (ره) و اکنون نیز مقام معظم رهبری کشتی‌بان امت اسلامی محسوب می‌شوند.

وی افزود: وحدت از دستورات دین اسلام است و در قرآن و احادیث نیز روایات فراوانی از موضوع وحدت داریم.

حجت الاسلام خادمی افزود: خوشبختانه اهل تسنن و اهل تشیع در خراسان شمالی بدون هیچگونه مشکلی در کنار هم با آرامش و برادری زندگی می‌کنند و هرگز به دشمنان اجازه ایجاد تفرقه و اختلاف را نخواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است.

کد مطلب 3011076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها