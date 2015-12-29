۹دی انقلاب سوم درجمهوری اسلامی ایران/توطئه براندازی درنطفه خفه شد

بهروز همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷ با فداکاری مردم و رهبری حضرت امام خمینی(ره) به پیروزی رسید و اگر بگوییم بزرگترین انقلاب قرن و حتی بعد از بعثت پیامبر(ص)، در واقع انقلاب اسلامی ایران است اغراق نکردیم.

وی افزود: در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقایعی پیش آمد که هر کدام عنوان خاصی به خود گرفت همچنانکه ۱۳ آبان ۵۸ منجر به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا شد و امام راحل(ره) در خصوص آن فرمودند؛ «تسخیر لانه جاسوسی، انقلاب دوم و بلکه بزرگتر از انقلاب اول ما است»، به این دلیل که مرکز لانه جاسوسی آمریکا بود و این مرکز با توطئه‌های عمیقش در هم گسیخته شد.

۹ دی انقلاب را بیمه کرد

همتی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به عنوان مرکز توطئه‌های دشمن بر علیه انقلاب را رمز تداوم انقلاب دانست و گفت: واقعه سوم و مهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ۹ دی سال ۸۸ بود در شرایطی که دشمن با تمام توان هم در بیرون و هم با استفاده از عوامل درونی به دنبال براندازی نظام به معنای واقعی بود.

وی در ادامه تاکید کرد: حضور مردم در ۹ دی سال ۸۸ تمام توطئه‌های دشمنان را نقش برآب کرد و انقلاب سوم ما در ۹ دی واقع شد، اگر ادعا کنیم که از انقلاب اول و دوم نیز بزرگتر بود اغراق نکردیم چون تمام همت، توان و امکانات دشمن با استفاده از عوامل داخلی و ستون ۵ دشمن در درون بسیج شدند تا انقلاب را براندازند.

مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) استان کرمانشاه با بیان اینکه در ۹ دی سال ۸۸ توطئه براندازی نظام در نطفه خفه شد، افزود: بعدها از آن جریانات سال ۸۸ برخی از مقامات آمریکا و برخی افرادی که به دلیل دست داشتن در فتنه ۸۸ محاکمه شدند ادعا کردند که قصد ما براندازی بود.

وی بیان کرد: حضور گسترده مردم در ۹ دی انقلاب را مجددا بیمه کرد و إن شاءالله فتنه‌های دیگر با توجه به هوشیاری مردم راه به جایی نخواهد برد و انقلاب با حضور مردم علی رغم بسیاری از مشکلات تداوم پیدا می‌کند و به انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) متصل خواهد شد.

مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) استان کرمانشاه با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری ۹ دی ماه را یوم الله توصیف و بیان کرد: ۹ دی همیشه به عنوان روزی ماندگار در تاریخ انقلاب خواهد ماند.

همتی در پایان گفت: با این هوشیاری و بصیرت و آگاهی مردم و رهبری خردمندانه مقام عظمی ولایت همچنان تمام توطئه‌ها را در نطفه خفه می‌کنیم.