خطر منافقان بسیار جدی است/لزوم بصیرت در انتخاب اصلح

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ مهدی رحیم‌آبادی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در امامزادگان شهدای باقریه بیرجند بابیان اینکه اگر قدر نعمت حکومت اسلامی را بدانیم حکومت جهانی امام زمان (عج) را خواهیم دید، بیان کرد: با تشکیل حکومت اسلامی زمینه برای رضایتمندی صد در صد خداوند وجود دارد.

رحیم‌آبادی بابیان اینکه اولین برکت نظام اسلامی مأیوس شدن دشمن است، اظهار کرد: از دیگر برکات مهم حکومت اسلامی کامل شدن دین است.

وی با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دوران سیاه ستم‌شاهی را رنگ می‌کنند، ادامه داد: انقلاب اسلامی انقلاب شکم نبوده و نخواهد بود.

وی بابیان اینکه فایده حکومت اسلامی استمرار و جوشش است، گفت: امروز امت ایران با ایستادگی و نشان دادن پیامشان در روز ۹ دی‌ماه سال ۸۸ کاری کردند که رئیس‌جمهور روسیه مانند یک بسیجی به دیدار رهبر ایران بشتابد.

مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی بابیان اینکه جایگاه ولی‌فقیه جامعه اسلامی ایران غوغا کرده است، افزود: ملت ایران از سال ۴۲ تا امروز ثابت کردند که خار چشم استکبار جهانی هستند.

برخی با ظاهرسازی دنبال به دست آوردن جایگاه‌های کلیدی نظام هستند

وی با اشاره به اینکه تنها گروهی که می‌تواند مردم را از راه بدر کند منافقین هستند، افزود: منافقان خطرناک‌ترین دشمنان زمان هستند.

رحیم‌آبادی بابیان اینکه منافق زبان‌باز و منافق دانشمند از خطرناک‌ترین منافقان هستند، بیان داشت: امروز در جامعه اسلامی خطر منافق بسیار جدی است.

وی با اشاره به اینکه نفوذ به معنای این است که نفاق با ظاهرسازی جایگاه‌های کلیدی جامعه را به دست آورد، افزود: اوج سادگی و بی‌بصیرتی است که امروزه به خاطر صحبت‌های کسی به او رأی داد.

وی ضمن اشاره به سخن پیامبر اکرم(ص) که بزرگ‌ترین صلاح منافق دروغ است، اظهارداشت: بعضی‌ها خود را پیرو خط امام می‌دانند اما آیات مربوط به منافقین را بیان نمی‌کنند.

مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی بابیان اینکه باید نسبت به منافقان شدت و غلظت داشته باشیم، گفت: امروز جامعه چوب بعضی از نفس‌پرست‌ها را می‌خورد که باید جلوی آن گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه بعضی به دنبال آزاد کردن سران فتنه سال ۸۸ هستند، افزود: باید با بصیرت کافی پای صندوق‌های رأی رفت و فریب ظاهرسازی بعضی‌ها را نخوریم.

وی بابیان اینکه برای موفق نشدن منافقان بصیرت لازم است، ادامه داد: منافقان امروز با نفوذ کردن در جامعه اسلامی سعی در تخریب حکومت دارند.

وی بیان کرد: هرکس سابقه عملی او نشان‌دهنده این بود که در پرتو رهبر بوده است و نگاه او نگاه رهبری است قابل‌اعتماد است و می‌شود به او رأی داد.