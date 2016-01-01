تخلیه و تخریب در کمین مدارس قلع و قمعی

به گزارش خبرنگار مهر، دیوار مدرسه ای در پایتخت آن هم در یکی از محله های گران شهر گیشا تخریب شد، این بار مدرسه نه سقفش آب داده بود، نه فرسودگی موجب تخریب آن شده بود، بلکه قلع و قمعی بودن مدرسه عامل اصلی بود.

«مالک زمین حکم گرفته تا مدرسه را تخریب کند و هنگامی که عوامل مدرسه از آن خارج می شوند، شهرداری و نیروی انتظامی بار بلوک و مصالح را در حیاط خالی کرده و دیوار را تخریب می کنند» این ها گفته های مدیر مدرسه شاهد امام حسین (ع) است تا دانش آموزان با گذشت ۳ ماه از سال تحصیلی تهدید به بی سر و سامانی شوند تا یکبار دیگر بحران وضعیت دارس قلع و قمعی و نبود فضای آموزشی مکفی در تهران بیشتر از گذشته عیان تر شود.

پیش از شروع سال تحصیلی اسفندیار چهاربند به خبرنگار مهر در این باره گفت: با توجه به تعامل با مالکان در طول دو سال گذشته هیچ حکم قلع و قمعی عملیاتی نشده است. تلاش کرده ایم با مالکان توافق کنیم تا در یک برنامه میان مدت این مدارس خریداری شود و با تعدادی از این مدارس قراردادهای خرید نیز آماده است و با بقیه مالکان در حال مذاکره هستیم.

خبر تخریب مدرسه شاهد امام حسین (ع) و تجمع اولیای دانش آموزان مقابل مدرسه نشان می دهد که مذاکرات آنچنان هم که بیان شده است موفق آمیز نبوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران می گوید: تعداد ۳۴ مدرسه حکم قلع و قمعی دارند و تاکنون با ۱۸ مالک قرارداد خرید تنظیم شده است. برای خرید ۳۴ مدرسه قلع و قمع در شهر تهران به گفته ی چهار بند نیاز به اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان است و هزینه خرید برخی از مدارس از فروش فضای آموزشی متروکه تامین می شود.

این خبر درحالی است که مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران و سخنگویش به خبرنگار مهر می گویند خبری تاکنون درباره تخریب مدرسه وجود ندارد اما این که مدرسه قلع وقمع است ومالک آن حکم از

مراجع قضایی دریافت کرده است تایید می شود.

مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش خبر از مذاکره با مالک می دهد، امیدش زیاد است که به توافق برسند و می گوید: مدرسه از روز شنبه دایر است و مشکلی وجود ندارد.

اما اصل ماجرا به گفته ی معاون اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش این است که مدرسه ابتدایی امام حسین (ع) ۶۵۰ متر حیاط دارد، مالک ۵۰۰ متر از حیاط مدرسه مذکور کسی دیگر است وی حکم قضایی برای مالکیت ۵۰۰ متر از حیاط گرفته و قصد نصب یک در برای رفت و آمد داشته که از ادامه کارش ممانعت به عمل آمده و موفق به دیوار کشی نشده است همچنین به گفته ی یکی از اولیای دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر، قسمتی از درب ورودی و دیوار مدرسه تخریب شده است.

اینکه دیوار مدرسه تخریب شده است یا نه اهمیت دارد اما مهمتر این است که مالکان مدارس قلع و قمعی می توانند هر لحظه حکم دریافت کنند تا تخلیه یا تخریب کنند تا خانواده و دانش‌آموزان را در بلاتکلیفی و نگرانی قرار دهند.

بهتر است تدابیری سنجیده تر اندیشیده شود و به آموزش و پرورش که محل تربیت نسل آینده است از سوی مسئولان عالی رتبه کشور توجه بیشتری شود تا حداقل از این دست مشکلات در نظام تعلیم و تربیت دیده نشود.