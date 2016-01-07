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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

معاون دانشگاه خبر داد:

آغاز فراخوان جذب هیات علمی پزشکی دانشگاه آزاد از ۱۹ دی

آغاز فراخوان جذب هیات علمی پزشکی دانشگاه آزاد از ۱۹ دی

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد از آغاز فراخوان جذب هیات علمی این دانشگاه از نوزدهم دی‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابطحی گفت: از ۸ آذر ماه بخشنامه ای به واحدهای علوم پزشکی این دانشگاه در خصوص اعلام نیاز اعضای هیات علمی ارسال شد و در حال حاضر واحدها نیازهای خود را اعلام کرده اند.

وی اضافه کرد: متقاضیان می توانند از شنبه ۱۹ دی ماه با مراجعه به سامانه جذب هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد به آدرس jazb.med.iau.ir ثبت نام کنند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد به تسریع در فرایند جذب هیات علمی علوم پزشکی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: تلاش شده که طول زمان جذب هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه به حدود ۴ ماه کاهش یابد.

کد مطلب 3018992

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