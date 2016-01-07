به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی تهرنا، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با اظهار اینکه کارگاه‌های آموزشی بر اساس نیازهای علمی علاقه‌مندان به حوزه‌های گردشگری و میراث فرهنگی برنامه ریزی و برگزار می شود، افزود: ارتقای سطح علمی راهنمایان و فعالان صنعت گردشگری موجب افزایش رضایتمندی گردشگران فرهنگی خواهد شد.

خسروآبادی ادامه داد: حضور برج‌های تاریخی طغرل در ری، برج شبلی در دماوند، برج مقبره بابا محمود در شهریار و برج علاء الدوله در ورامین و همچنین برج های آزادی و میلاد که با پیروی از معماری ایرانی ساخته شده است، انگیزه ای شد برای برگزاری این دوره آموزشی تا روند تاریخی ساخت برج‌ها در ایران مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران تبارشناسی برج‌های تاریخی، تحلیل ساختار معماری برج‌ها، تبیین کارکردها، تحلیل منظر فرهنگی و بررسی تاثیر معماری برج های تاریخی بر برج‌های مدرن ایران را محور‌های این کارگاه آموزشی عنوان کرد.

کارگاه آموزشی برج های تاریخی ایران با سخنرانی رضا نوری شادمهانی و بنفشه فراهانی در روز شنبه ۲۶ در ماه ساعت ۱۳ در سالن همایش های موزه ملی ایران برگزار می شود و علاقه مندان برای شرکت در کارگاه آموزشی نام و نام خانوادگی خود را به شماره ۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۱۰۰ ارسال کنند.