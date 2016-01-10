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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان:

۲۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در اندیمشک کشف شد

۲۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در اندیمشک کشف شد

اهواز ـ جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف هشت محموله کالای قاچاق به ارزش ۲۴ میلیارد ریال در شهرستان اندیمشک خبر داد.

سرهنگ سید محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران ایستگاه ایست و بازرسی پل زال حین کنترل خودروهای عبوری به هشت دستگاه کامیون مضنون و به منظور به بررسی بیشتر و کنترل مدارک گمرکی آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون‌ها تعداد چهار هزار و ۱۳۰ کارتن کالای قاچاق شامل لوازم الکتریکی، مصنوعات شیشه‌ای، پارچه، لوازم صوتی، کالای خانگی فاقد هر گونه مجوز گمرکی به ارزش ۲۴ میلیارد ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با تأکید بر مبارزه پلیس با تمام توان با قاچاقچیان گفت: در این زمینه هشت راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 3021204

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