به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر افق، مراسم رونمایی و جشن امضای رمان «هر صبح می‌میریم» نوشته سید احمد بطایی روز چهارشنبه ۲۳ دی در کتابفروشی افق برگزار می‌شود.

در این مراسم نویسندگان، مترجمان و جمعی از علاقه‌مندان به کتاب حضور خواهند داشت و بهروز بقایی بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون بخش‌هایی از این داستان را برای حاضران خواهد خواند.

شخصیت راوی این رمان که عکاس مجله بوده، در بند اعدامی‌ها زندانی و در انتظار اجرای حکم است، اما پیش از آن، در محکمه‌ای خیالی خود را داوری می‌کند؛ او در هولناک‌ترین موقعیت زندگی خود نیز عاشق است.

مراسم رونمایی از این رمان، روز چهارشنبه ۲۳ دی از ساعت ۱۷:۳۰ در کتابفروشی افق واقع در خیابان انقلاب، بعد از دانشگاه تهران، کنار سینما سپیده، نش کوچه­ اسکو برگزار می‌شود.