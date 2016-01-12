اجرای عملیات رفع خاموشی۵۷ بوستان منطقه ۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی شعبانی با اعلام این مطلب گفت: تعویض حباب ها، لامپهای سوخته و پایه چراغهای معیوب از جمله فعالیتهای اجرایی برای رفع خاموشی بوستانهای سطح محدوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهروندان برای سپری کردن اوقات فراغت خود در پارکها حضور دارند این منطقه در راستای خدمت رسانی به شهروندان اقدام به تامین شبکه روشنایی بوستان های سطح منطقه کرد.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به آغاز طرح جهادی رفع نقص سرویس های بهداشتی سطح منطقه ، یادآور شد: نورپردازی پل روشندلان با استفاده از پروژکتورهای LED و به صورت نور در روز و در راستای ارتقاء سلامت و رفاه حال شهروندان و کاهش فضای بی دفاع شهری از دیگر اقداماتی است که در دستور کار این معاونت قرار دارد.

به گفته وی ارتقای کیفیت بصری در شهر، ایجاد جلوه های ویژه با نور، تفاوت چشم انداز شهر در روز و شب، زنده نگه داشتن فضاهای شهری، افزایش ضریب حس اطمینان و کاهش جرایم از جمله اهداف هنر نورپردازی است که در این طرح مدنظر قرار گرفته است.

شعبانی در پایان به احداث برج نوری در بوستان ها ومیادین سطح منطقه اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح علاوه بر زیباسازی، مشکل کمبود روشنایی رفع و تردد اهالی در بوستان ها آسان تر می شود.

وی یادآور شد: برج های نوری نصب شده دارای ۶، ۹ و ۱۲ متر ارتفاع و مجهز به سیستم روشنایی LED (کم مصرف) بوده که با هدف استفاده از فناوری های جدید و کاهش هزینه در بوستان های منطقه نصب می شود