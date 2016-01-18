مسائل خانوادگی منجر به قتل خواهر توسط برادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ضیاالدینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قتل یک دختر جوان توسط برادر ناتنی خود، گفت: مسائل خانوادگی و ناموسی دلیل انجام این قتل بوده است.

وی ادامه داد: فرد قاتل (م. غ) با حضور در منزل خواهر ناتنی خود ابتدا سعی می کند با استفاده از یک اسحله از نوع کلت کمری مقتول را از پای در آورد اما به علت ناتوانی در مسلح کردن اسلحه به استفاده از چاقو روی می آورد.

ضیاالدینی تصریح کرد: قاتل با وارد کردن بیش از ۱۰ ضربه چاقو به بدن مقتول در نهایت او را به قتل رسانده و متواری می شود.

دادستان منوجان یادآرو شد: برادر و مادر مقتول سعی در جلوگیری از وقوع این جنایت داشتند اما نتوانستند مانع از این اقدام قاتل شوند.

وی از صدور دستورات قضایی برای جلب و دستگیری متهم خبر داد و گفت: تلاش ها برای دستگیری قاتل فراری ادامه دارد.