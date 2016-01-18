  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۳

جلسه مدیران رسانه ملی با معاون ناجا

تعامل رسانه ملی با نیروی انتظامی بیشتر می شود

تعامل رسانه ملی با نیروی انتظامی بیشتر می شود

معاون اجتماعی ناجا بر ضرورت تعامل بیشتر میان نیروی انتطامی و رسانه ملی تاكید كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی در نشست مشتركی كه بین معاونان سیما و مدیران شبكه‌های تلویزیون و معاونت اجتماعی ناجا برگزار شد، گفت: رسانه ملی بهترین رویكرد برای برقراری ارتباط پلیس با مردم است و از همین طریق است كه می‌توان بدون واسطه وارد اذهان عمومی شد و آگاهی های لازم را در زمینه های مختلف اجتماعی به آنها القا كرد.

منتظرالمهدی در این دیدار بر ضرورت ساخت برنامه ها و همایش های مشترک تاكید كرد و از برگزاری اختتامیه مسابقه عكاسی چادرهای آسمانی در بهمن ماه خبر داد.

علی اصغر پور محمدی معاون سیمای رسانه ملی نیز در این نشست با بیان این كه حضور هوشمندانه و پررنگ پلیس در رسانه حاكی از استراتژی هدفمند اجتماعی ناجا است، گفت: رسانه ملی آمادگی دارد كه با همكاری كامل با پلیس بتواند سهمی در ارتقای سطح آگاهی مردم به منظور پیشگیری از بزه‎های اجتماعی داشته باشد و همچنین مشاركت عموم را برای پیشگیری از وقوع جرم جلب كند.

مدیران شبكه‌های تلویزیون نیز در این نشست در خصوص تعاملاتی چون تولید آثار مشترک در حوزه پیشگیری از جرم و توجه به مسائل اجتماعی در حوزه رسانه با مسئولان نیروی انتظامی گفتگو كردند و برای ساخت آثار نمایشی و تولید آثار مستند و میان برنامه‌های اجتماعی و همچنین برگزاری همایش‌های مردم و امنیت، چادرهای آسمانی در حوزه عفاف و حجاب و پیامبر اعظم(ص) در حوزه هنر و رسانه تصمیماتی اتخاذ شد.

کد مطلب 3027482
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها