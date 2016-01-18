تعامل رسانه ملی با نیروی انتظامی بیشتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی در نشست مشتركی كه بین معاونان سیما و مدیران شبكه‌های تلویزیون و معاونت اجتماعی ناجا برگزار شد، گفت: رسانه ملی بهترین رویكرد برای برقراری ارتباط پلیس با مردم است و از همین طریق است كه می‌توان بدون واسطه وارد اذهان عمومی شد و آگاهی های لازم را در زمینه های مختلف اجتماعی به آنها القا كرد.

منتظرالمهدی در این دیدار بر ضرورت ساخت برنامه ها و همایش های مشترک تاكید كرد و از برگزاری اختتامیه مسابقه عكاسی چادرهای آسمانی در بهمن ماه خبر داد.

علی اصغر پور محمدی معاون سیمای رسانه ملی نیز در این نشست با بیان این كه حضور هوشمندانه و پررنگ پلیس در رسانه حاكی از استراتژی هدفمند اجتماعی ناجا است، گفت: رسانه ملی آمادگی دارد كه با همكاری كامل با پلیس بتواند سهمی در ارتقای سطح آگاهی مردم به منظور پیشگیری از بزه‎های اجتماعی داشته باشد و همچنین مشاركت عموم را برای پیشگیری از وقوع جرم جلب كند.

مدیران شبكه‌های تلویزیون نیز در این نشست در خصوص تعاملاتی چون تولید آثار مشترک در حوزه پیشگیری از جرم و توجه به مسائل اجتماعی در حوزه رسانه با مسئولان نیروی انتظامی گفتگو كردند و برای ساخت آثار نمایشی و تولید آثار مستند و میان برنامه‌های اجتماعی و همچنین برگزاری همایش‌های مردم و امنیت، چادرهای آسمانی در حوزه عفاف و حجاب و پیامبر اعظم(ص) در حوزه هنر و رسانه تصمیماتی اتخاذ شد.