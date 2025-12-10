شمخانی: آمریکا طی دو قرن گذشته محور شرارت در جهان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سهراب‌علی شمخانی صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از رأی محکومیت آمرین و عاملان حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، با اشاره به برگزاری دو دادگاه برای رسیدگی به این حادثه اظهار داشت: عاملان این اقدام جنایت‌کارانه در دادگاه‌های داخلی محاکمه و به مجازات مقرر محکوم شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، دادنامه بررسی درخواست خانواده‌های شهدای این حادثه نیز در دادگاه بین‌المللی مستقر در تهران صادر شده و مسیر پیگیری حقوقی جهانی این پرونده همچنان ادامه دارد.

معاون حقوقی سپاه با انتقاد از رویکرد ایالات متحده در سیاست خارجی گفت: آمریکا طی دو قرن گذشته محور شرارت در بسیاری از کشورها بوده و همواره با اقدامات مداخله گرایانه خود موجب آسیب به مردم بی‌گناه شده است.

او با اشاره به نقش شهید سردار قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم ادامه داد: آمریکا و متحدانش در داعش تلاش داشتند به امنیت ایران لطمه وارد کنند اما سردار سلیمانی و نیروهای انقلاب سد محکم آنان در منطقه بودند.

سردار شمخانی با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات ضد ایرانی آمریکا گفت: دشمن به دنبال محکوم کردن ایران در عرصه جهانی است، اما رزمندگان حقوقی کشور نیز در تلاش‌اند تا با اقدامات متقابل، افکار عمومی جهان را نسبت به نقش مخرب آمریکا در تروریسم بین‌المللی آگاه کنند و زمینه محکومیت این کشور را در مجامع جهانی فراهم سازند.