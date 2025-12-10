به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی نقره در معاملات روز گذشته با عبور از مرز تاریخی ۶۰ دلار در هر اونس، رکوردی تازه در تاریخ بازار فلزات گرانبها ثبت کرد. دادههای معاملاتی نشان میدهد بهای نقره از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا به امروز بیش از ۱۰۸ درصد افزایش یافته و در کانون توجه سرمایهگذاران جهانی قرار گرفته است.
تحلیلگران بازار معتقدند رشد کنونی نقره «غیرمعمول و ساختاری» است، زیرا این فلز در سال جاری شش برابر بیشتر از شاخص S&P ۵۰۰ رشد داشته؛ در حالیکه بورس آمریکا در یکی از قویترین دورههای صعودی چند دههی گذشته قرار دارد.
رالی بیسابقه؛ مقایسه با بحران ۲۰۰۸ و پاندمی ۲۰۲۰
بررسی نمودارهای بلندمدت نشان میدهد رالی فعلی نقره چنان شتاب و عمق یافته که جهشهای تاریخی پیشین در بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران پاندمی ۲۰۲۰ در برابر آن «بسان خطای گرد کردن» محسوب میشوند. کارشناسان پیشبینی میکنند اگر جریان ورود سرمایه به بازار فلزات گرانبها با همین سرعت ادامه یابد، نقره بهزودی به رکورد بزرگترین افزایش دوازدهماهه خود از سال ۱۹۷۹ خواهد رسید.
در آن سال، جهش شدید قیمتها تحت تأثیر فعالیت سفتهبازانه گروه «هانت برادرز» رخ داده بود؛ اما رشد کنونی حاصل ترکیب چند عامل واقعیتر و ساختاریتر است: افزایش فشارهای تورمی، نگرانی از بدهیهای دولتها، ضعف پایداری نرخهای بهره بلندمدت و چشمانداز تغییر سیاستهای پولی در اقتصادهای بزرگ جهان.
نشانههای ورود به عصر جدید پولی
تحلیلهای اقتصادی جدید نشان میدهد همزمانی رشد نقره با افزایش تقاضا برای طلا، میتواند نخستین نشانههای ورود اقتصاد جهانی به دوران تازهای از سیاستهای پولی باشد.
برخی کارشناسان معتقدند این تحولات بیانگر نوعی بازآرایی پرتفوی جهانی در برخورد با بیاعتمادی فزاینده به ارزهای فیات و نظام بدهیهای دولتی است. حرکت سرمایهها بهسوی فلزات گرانبها، تلاش برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و تغییرات نرخ بهره تعبیر میشود.
بهگفته تحلیلگران، رشد همزمان طلا و نقره در شرایطی روی میدهد که فدرال رزرو آمریکا و دیگر بانکهای مرکزی بزرگ جهان با معضل دوگانه «تورم ساختاری» و «کاهش رشد اقتصادی» روبهرو هستند؛ وضعیتی که تاریخاً بسیاری از سرمایهگذاران را به سمت بازارهای کالایی و طلا–نقره سوق داده است.
دورنمای کوتاهمدت و بلندمدت
کارشناسان تکنیکال انتظار دارند نقره در کوتاهمدت با مقاومت روانی ۶۲ دلار مواجه شود، اما روند میانمدت همچنان صعودی ارزیابی میشود. در صورت تثبیت بالای این سطح، هدف بعدی قیمت در نمودارهای جهانی بین ۶۸ تا ۷۲ دلار پیشبینی شده است.
در بلندمدت نیز با توجه به تداوم خروج سرمایه از بازار اوراق قرضه، رشد علاقه به داراییهای غیرکاغذی و افزایش مصرف صنعتی نقره در فناوریهای خورشیدی و انرژی پاک، احتمال حفظ سطحهای بالای قیمتی بسیار زیاد عنوان میشود.
این رکورد تازه نه تنها بار دیگر توجه جهانی را به بازار نقره جلب کرده است، بلکه بهگفته اقتصاددانان «هشداری زودهنگام برای دوران تازهای از اقتصاد تورمی و تغییر در نظم پولی بینالمللی» محسوب میشود.
