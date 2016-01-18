خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: استان خراسان جنوبی ۱۷ سال خشک‌سالی پیاپی را پشت سر گذاشته است و این موضوع جدای از مشکلاتی که برای مردم داشته و مهاجرت را در استان رقم‌زده است حیات‌وحش را نیز در این فصل سرما در معرض خطر قرار داده است.

در استان خراسان جنوبی و به‌خصوص در ارتفاعات و زیستگاه‌های حیوانات وحشی شاهد کاهش شدید دمای هوای بوده‌ایم و در چنین شرایطی اقلیم استان پس از خشک‌سالی روی دیگرش را نیز به حیات‌وحش نشان داده است.

کم‌آبی و عدم وجود تغذیه مناسب برای حیوانات وحشی در خراسان جنوبی طی سال‌های اخیر موجب کاهش جمعیت حیات‌وحش و یا کوچ این حیوانات به مناطق دیگر شده است.

در کنار شرایط سخت اقلیمی شکارچیان نیز در کمین حیات‌وحش هستند به‌خصوص شکار کبک تفریحی برای شکارچیان مجاز و غیرمجاز تبدیل‌شده است.

در مناطق سرد و ارتفاعات، تعدادی از وحوش مانند قوچ، میش، بز، آهو و جبیر برای دستیابی به غذا مناطق حفاظت‌شده را ترک می‌کنند و راهی جاده‌ها و اطراف روستاها می‌شوند که این مسئله موجب شکار بی‌رویه حیات‌وحش شده و طبیعت کویر را به جهنمی برای حیوانات وحشی تبدیل کرده است.

روستاییان مهاجرت حیات‌وحش را به محیط‌زیست گزارش دهند

رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هم‌زمان با شروع فصل سرما و همچنین کم شدن علوفه بهتر تأمین وحوش و چهارپا نظیر قوچ، میش، بز، آهو و جبیر حیات‌وحش به سمت مناطق مسکونی در روستاها حرکت می‌کنند.

بهمن مؤدی بابیان اینکه برخی اوقات این حیوانات به‌منظور رفع نیاز غذایی وارد مزارع و باغات کشاورزی می‌شوند، اظهار کرد: از اهالی روستاها و مناطق مسکونی که حیات‌وحش به آن‌ها نزدیک می‌شود، خواستاریم موضوع را به نزدیک‌ترین اداره محیط‌زیست گزارش دهند.

هم‌زمان با شروع فصل سرما و همچنین کم شدن علوفه وحوش و چهارپایان نظیر قوچ، میش، بز، آهو و جبیر حیات‌وحش به سمت مناطق مسکونی در روستاها حرکت می‌کنند وی با اشاره به در کمین بودن شکارچیان برای شکار این حیوانات، تصریح کرد: همچنین از شهروندان خواستاریم، در صورت مشاهده شکار، مراتب را به شماره ۱۵۴۰ محیط‌زیست گزارش دهند.

رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای جلوگیری از مهاجرت وحوش به روستاها، اظهار کرد: با شروع فصل سرما در مناطقی مانند مناطق حفاظت‌شده مظفری، پناهگاه حیات‌وحش رباط شور و بخشی از پناهگاه حیات‌وحش نایبندان که درگیر خشک‌سالی است، توزیع علوفه انجام می‌شود.

وی با اشاره به منطقه حفاظت‌شده شاسکوه، درمیان و سربیشه، افزود: همچنین در این مناطق و دیگر مناطقی که با بارش و برف، علوفه در آن مدفون‌شده و حیوان نمی‌تواند تغذیه کند، اداره کل محیط‌زیست با توجه به تجربه قبلی مناطق را شناسایی کرده و اقدام به توزیع علوفه می‌کند.

مؤدی از توزیع ۲۵ تن علوفه برای وحوش در مناطق حفاظت‌شده در سال جاری خبر داد و گفت: ۲۵ تن علوفه خریداری‌شده و به انبارهایی که در ارتفاعات بوده و با بارش برف مسدود می‌شوند، انتقال‌یافته است.

وی ادامه داد: زمستان سال گذشته نیز ۱۰ تن علوفه در مناطق حفاظت‌شده توزیع‌شده است.

وی عنوان کرد: باید در حد توان خود به تغذیه حیوانات کمک کنیم؛ ریختن دانه برای پرندگان و پخش علوفه برای علف خواران می تواند بخشی از این کمک ها باشد.

فرمانده یگان حفاظت خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوامل و مهاجرت پرندگان به روستاها، گفت: شرایط زیستگاه، امنیت، آب و غذا عوامل عمده و تأثیرگذار در مهاجرت حیات‌وحش به دیگر مناطق است.

باید در حد توان خود به تغذیه حیوانات کمک کنیم؛ ریختن دانه برای پرندگان و پخش علوفه برای علف خواران می تواند بخشی از این کمک ها باشد مسعود مستقیم بابیان اینکه اگر یکی از این چهار مؤلفه فراهم نباشد، مهاجرت حیات‌وحش را رقم می‌زند، افزود: با توجه به خشک‌سالی‌های پیاپی در خراسان جنوبی، زیستگاه‌های حیات‌وحش استان مشکل تأمین آب و غذای وحوش ندارد.

وی ادامه داد: همچنین در پاسگاه‌های محیط‌بانی در سراسر استان، انبارهایی از علوفه وجود دارد که در صورت مشاهده کمبود تغذیه در زیستگاه‌ها، از این علوفه برای تأمین غذای حیوانات استفاده می‌شود.

مستقیم با اشاره به تأمین امنیت حیات‌وحش، اظهار کرد: همچنین در راستای تأمین امنیت حیات‌وحش و عرصه محیط‌زیست خراسان جنوبی، یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی در کلیه مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست مستقر هستند.

دستگیری ۲۱۶ شکارچی غیرمجاز و متخلف زیست‌محیطی

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۶ متخلف زیست‌محیطی و شکارچی غیرمجاز در استان دستگیرشده‌اند.

مستقیم بابیان اینکه از این شکارچیان هزار و ۲۲۵ عدد انواع گونه‌های جانوری کشف و ضبط‌شده است، اظهار کرد: این‌گونه های جانوری شامل هزار و یازده قطعه پرنده زینتی، ۹۱ رأس لاشه انواع پستانداران و ۱۲۳ قطعه پرندگان وحشی است.

وی بابیان اینکه دو هزار و ۶۳۰ عدد انواع ادوات و وسایل شکار غیرمجاز حیات‌وحش نیز از شکارچیان ضبط‌شده است، افزود: از این تعداد ۵۶ نفر شکارچی غیرمجاز قبل از انجام شکار حیات‌وحش و در حین شروع دستگیرشده‌اند.

مستقیم از ضبط ۲۴ گرم باروت و هزار و ۳۷۵ گرم ساچمه از شکارچیان غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: همچنین تعداد ۴۰۷ عدد فشنگ ساچمه زنی، ۱۱۴ عدد فشنگ گلوله‌زنی، ۱۱۵ عدد فشنگ غیرمجاز، ۱۶ قبضه سلاح غیرمجاز و تعداد ۷۹ قبضه سلاح شکاری مجاز نیز از شکارچیان کشف‌شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی با اشاره به تیمار و رهاسازی حیات‌وحش، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳ مورد حیات‌وحش تیمار و رهاسازی شده‌اند.

در شرایطی که فصل سرما و کمبود آب، غذا، امنیت و شرایط زیستگاه، حیات‌وحش را به خطر انداخته و مجبور به مهاجرت می‌کند در قدم اول باید به مردم این آگاهی داده شود که برای تفریح چند لحظه‌ای خود زندگی یک حیوان را نگیرند و در گام بعد باید جامعه بداند که وجود این حیوانات درواقع ثروتی است که باید آن را حفظ کنیم و به آیندگان منتقل کنیم و ارائه و فرهنگ سازی این آگاهی‌ها تلاش‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری کاهش جمعیت حیات وحش استان را می‌طلبد.