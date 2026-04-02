رهاسازی موفق قوهای آسیب‌ دیده پس از یک سال درمان در بوجاق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی‌نژاد، رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش استان، اعلام کرد: دو فرد قو از گونه‌های گنگ و فریادکش که سال گذشته در پی شلیک ساچمه از سوی شکارچیان غیرمجاز از ناحیه سر و بال دچار آسیب شده بودند، پس از یک سال تیمار، درمان و بازپروری تخصصی، با اطمینان از سلامت کامل در پارک ملی بوجاق رهاسازی شدند.

وی با بیان اینکه این پرندگان هنگام انتقال به مرکز، وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داشتند، افزود: روند درمان شامل برداشت ساچمه‌ها، تثبیت شکستگی‌ها، مراقبت‌های دامپزشکی، تغذیه کنترل‌شده و تمرینات تدریجی برای بازیابی توان پرواز بود که با تلاش مداوم کارشناسان و دامپزشکان اداره‌کل و همت " امین شریف" یکی از حامیان و همیاران محیط زیست انجام شد.

علی‌نژاد تصریح کرد: پس از تکمیل مراحل درمان و اطمینان از توانایی پرواز و بازگشت پرنده به زیستگاه طبیعی، فرآیند رهاسازی در زیستگاه امن تالاب بین‌المللی و پارک ملی بوجاق صورت گرفت.

رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش گیلان با تاکید بر اینکه شکار و صید پرندگان مهاجر بدون اخذ پروانه و به ویژه شکار پرندگان حمایت شده تخلفی جدی و تهدیدی برای تنوع زیستی استان است، افزود: محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت با جدیت با هرگونه شکار غیرمجاز برخورد می‌کنند و تلاش برای حفاظت از حیات‌وحش همچنان ادامه دارد.

در پایان وی از همکاری بسیار ارزشمند تمامی حامیان محیط زیست بخصوص آقای " امین شریف"، دامپزشکان، کارشناسان حیات‌وحش و نیروهای یگان حفاظت که در طول مدت درمان نقش مؤثری داشتند، قدردانی کرد.