۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۰۷

رهاسازی موفق قوهای آسیب‌ دیده پس از یک سال درمان در بوجاق

رشت- ۲ فرد پرنده قو از گونه‌های گنگ و فریادکش که سال گذشته بر اثر تیراندازی غیرمجاز شکارچیان دچار آسیب‌های شدید شده بودند، پس از طی دوره کامل درمان در پارک ملی بوجاق رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی‌نژاد، رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش استان، اعلام کرد: دو فرد قو از گونه‌های گنگ و فریادکش که سال گذشته در پی شلیک ساچمه از سوی شکارچیان غیرمجاز از ناحیه سر و بال دچار آسیب شده بودند، پس از یک سال تیمار، درمان و بازپروری تخصصی، با اطمینان از سلامت کامل در پارک ملی بوجاق رهاسازی شدند.

وی با بیان اینکه این پرندگان هنگام انتقال به مرکز، وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داشتند، افزود: روند درمان شامل برداشت ساچمه‌ها، تثبیت شکستگی‌ها، مراقبت‌های دامپزشکی، تغذیه کنترل‌شده و تمرینات تدریجی برای بازیابی توان پرواز بود که با تلاش مداوم کارشناسان و دامپزشکان اداره‌کل و همت " امین شریف" یکی از حامیان و همیاران محیط زیست انجام شد.

علی‌نژاد تصریح کرد: پس از تکمیل مراحل درمان و اطمینان از توانایی پرواز و بازگشت پرنده به زیستگاه طبیعی، فرآیند رهاسازی در زیستگاه امن تالاب بین‌المللی و پارک ملی بوجاق صورت گرفت.

رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش گیلان با تاکید بر اینکه شکار و صید پرندگان مهاجر بدون اخذ پروانه و به ویژه شکار پرندگان حمایت شده تخلفی جدی و تهدیدی برای تنوع زیستی استان است، افزود: محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت با جدیت با هرگونه شکار غیرمجاز برخورد می‌کنند و تلاش برای حفاظت از حیات‌وحش همچنان ادامه دارد.

در پایان وی از همکاری بسیار ارزشمند تمامی حامیان محیط زیست بخصوص آقای " امین شریف"، دامپزشکان، کارشناسان حیات‌وحش و نیروهای یگان حفاظت که در طول مدت درمان نقش مؤثری داشتند، قدردانی کرد.

