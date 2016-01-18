استقلال با ۳ گل تیم امیدهای خود را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال عصر امروز دوشنبه در دیداری تدارکاتی که در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد به مصاف تیم امیدهای خود رفت و این تیم را با حساب ۳ بر صفر شکست داد. برای تیم استقلال در این بازی میثم مجیدی (۲۹)، پرو پئیچ (۴۰) و سجاد شهباززاده (۷۵) گلزنی کردند.

داوری این بازی را محمد نوازی بر عهده داشت و تدارکات استقلال هم کمک داوران این دیدار بودند. پرویز مظلومی که قبل از بازی زیر سرم رفته بود با گذشت ۲۰ دقیقه از این مسابقه در کنار زمین حاضر شد. هدایت تیم امید استقلال را علی سامره بر عهده دارد.