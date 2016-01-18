  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۱

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

استقلال با ۳ گل تیم امیدهای خود را شکست داد

استقلال با ۳ گل تیم امیدهای خود را شکست داد

تیم فوتبال استقلال در دیداری تدارکاتی برابر امیدهای خود پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال عصر امروز دوشنبه در دیداری تدارکاتی که در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد به مصاف تیم امیدهای خود رفت و این تیم را با حساب ۳ بر صفر شکست داد. برای تیم استقلال در این بازی میثم مجیدی (۲۹)، پرو پئیچ (۴۰) و سجاد شهباززاده (۷۵) گلزنی کردند.

داوری این بازی را محمد نوازی بر عهده داشت و تدارکات استقلال هم کمک داوران این دیدار بودند. پرویز مظلومی که قبل از بازی زیر سرم رفته بود با گذشت ۲۰ دقیقه از این مسابقه در کنار زمین حاضر شد. هدایت تیم امید استقلال را علی سامره بر عهده دارد.

کد مطلب 3027966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها