به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روند برگزاری برنامه‌ها و نشست‌های فرهنگی اندیشگاه فرهنگی مرکز اسناد و کتابخانه ملی و اعلام برنامه‌های این اندیشگاه در روزهای پایانی دی ماه، دو نشست امروز و دو نشست دیگر فردا چهارشنبه ۳۰ دی برگزار خواهد شد.

به این ترتیب، اولين نشست آموزش مهارت تفکر در کودکان فردا از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می‌شود. در این نشست سعید ناجی به سخنرانی خواهد پرداخت.

نشست دیگری که فردا برگزار می شود، آخرين نشست از سری نشست‌های هرمنوتيک و فهم متن است که با سخنرانی قاسم پورحسن همراه خواهد بود. این نشست هم از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن ۸۰ نفره پژوهشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می شود.

امروز سه شنبه ۲۹ دی هم چهارمين جلسه از کارگاه فن ترجمه و نشست بررسی برخی علل مشکلات زناشويی متناسب با فرهنگ ايران در این پژوهشگاه برگزار می‌شود.