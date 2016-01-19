نان تولیدی در استان سمنان کیفیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان استان سمنان تصریح کرد: با تدبیر بهتر و نظارت بیشتر کیفیت نان بهتر خواهد شد و رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کیفیت نان در استان سمنان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، گفت: باید با نظارت دلسوزانه و موثر نان مطلوب به مردم ارائه شود.

استاندار سمنان خاطر نشان کرد: چون نان غذای اصلی مردم است و عموماً به ویژه قشر محروم جامعه از نان استفاده می کنند با کنترل بیشتر حتی یک مورد نباید نان بی کیفیت عرضه شود.

خباز تاکید کرد: اگر تعدادی از نانوایان تخلف می کنند بایدجلوی آنان گرفته شود تا دیگر نانوایان به خاطر این عده زیر سئوال نروند.

وی افزود: تا کیفیت نان را بالا نبریم نمی توانیم از صنف نانوایان دفاع کنیم لذا باید خود صنف نانوایان کسانی را که زحمات شما را هدر می دهند و خلاف قانون عمل می کنند به مراجع ذیربط معرفی کند و کسانی که نان خوب و با کیفیت عرضه می کنند تشویق شونذ.

استاندار سمنان مهارت خبازان را یکی از مؤلفه های مهم عنوان کرد و افزود: آموزش نانوایان می تواند در کیفیت نان بسیار موثر باشد زیرا نانوایی از مشاغلی است که نیاز به مهارت دارد.

خباز اظهار داشت: باید در استان کمیته ای تحت عنوان کمیته بهبود کیفیت نان تشکیل شود تا با همفکری در اسرع وقت کیفیت نان بهتر از گذشته شود.

در این جلسه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، استاندار سمنان، تعزیزات حکومتی و فرماندار سمنان گزارشی از نحوه نظارت و آمار و ارقام نانوای ها ارائه دادند.