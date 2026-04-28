به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگته سه شنبه دراولین همایش نانوایان شهرستان سمنان «نان و زندگی با اشاره به مؤلفههای اثرگذار در تولید نان بیان کرد: هزینههایی نظیر اجاره، آب، برق، گاز، حملونقل و مواد اولیه از عوامل اصلی هستند که باید در تصمیمگیریها بهصورت دقیق لحاظ شوند.
وی با تأکید بر نگاه متوازن در مدیریت این حوزه گفت: در فرآیند قیمتگذاری، شرایط اقتصادی مردم بهویژه اقشار کمدرآمد باید مدنظر قرار گیرد تا فشاری مضاعف به خانوارها وارد نشود.
فرماندار سمنان با اشاره به نقش نظارت در ساماندهی بازار نان بیان کرد: استفاده از سامانههای هوشمند برای پایش مصرف و توزیع و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد نانواییها، به شفافیت و بهبود روندها کمک میکند.
صمیمیان در ادامه افزود: کیفیت نان نیز در کنار سایر مؤلفهها از اهمیت بالایی برخوردار است و استفاده از آرد کامل و توجه به ترکیبات مصرفی میتواند در ارتقای سلامت غذایی جامعه مؤثر باشد.
وی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی تجهیزات و آموزش فعالان این حوزه گفت: ارتقای سطح دانش و تجهیزات نانواییها از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود کیفیت خدمات دنبال میشود.
فرماندار سمنان همچنین به بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت «پنجره واحد دولت» برای ثبت و پیگیری مسائل، موجب تسریع در رسیدگی و افزایش شفافیت خواهد شد. صمیمیان با اشاره به وضعیت فعلی بازار نان در شهرستان بیان کرد: در حال حاضر کمبودی در تأمین نان وجود ندارد و شرایط از نظر کیفیت و کمیت در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
