ملی یا میلی بون صدا و سیما در ترازوی نقد «جیوگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه ۳ بهمن ماه برنامه «جیوگی» طبق روال گذشته از نظرات حضار در این خصوص بهره جسته و در روزهای یکشنبه و دوشنبه با دعوت از داود نعمتی انارکی مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی، امیر دبیری مهر کارشناس رسانه و حسینی بای خبرنگار صدا و سیما به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف رسانه ملی می پردازد.

«جیوگی» بنا دارد علی رغم طرح کردن شکایت ها و نقدهای همیشگی، دریچه ای جدید برای فهمیدن رسانه و نقد آن بگشاید. از این رو سوالاتی چون بررسی اتهام میلی بودن به رسانه، نسبت رسانه و دولت و در نگاهی کلی قرار دادن رسانه در ترازوی نقد منصفانه از اهداف این هفته برنامه است.

«جیوگی» به تهیه کنندگی مهدی بهادران و اجرای میلاد دخانچی، کاری است از گروه خانواده و فرهنگ که شنبه تا دوشنبه هر هفته بعد از خبر ۲۰:۳۰ از شبکه دو پخش می شود و بازپخش آن نیز روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۴:۳۰ و ۲:۴۵ بامداد خواهد بود.