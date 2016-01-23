یدالله نجفی، صدابردار سینما درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله نجفی از صدابرداران سینمای ایران عصر شنبه سوم بهمن ماه به دلیل سکته قلبی در گذشت.

وی در حال همکاری با اصغر فرهادی در پروژه سینمایی «فروشنده» بود.

يدالله نجفي در سال ۱۳۳۴ در شهر بابلسر به دنيا آمد. وي فارغ التحصيل رشته صدابرداري از مدرسه عالي تلويزيون و سينما سال ۱۳۵۵ بوده است. فعاليت در تلويزيون را به عنوان صدابردار از سال ۱۳۵۵ و كار سينما را از سال ۱۳۶۹ با صدابرداري «به خاطر همه چيز»، همكاري «رجب محمدين» آغاز كرد.

این صدابردار در آثاری چون «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت»، «جامه‌دران» و «شیفت شب» حضور داشته است و امسال نیز با فیلم «به دنیا‌آمدن» در جشنواره سی و چهارم فجر حضور دارد.

خبرگزاری مهر درگذشت این سینماگر را به جامعه هنری و خاواده ایشان تسلیت می‌گوید.