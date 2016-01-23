  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۵۸

یدالله نجفی، صدابردار سینما درگذشت

یدالله نجفی، صدابردار سینما درگذشت

یدالله نجفی از صدابرداران پیشکسوت سینمای ایران ساعاتی پیش دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله نجفی از صدابرداران سینمای ایران عصر شنبه سوم بهمن ماه به دلیل سکته قلبی در گذشت. 

وی در حال همکاری با اصغر فرهادی در پروژه سینمایی «فروشنده» بود. 

يدالله نجفي در سال ۱۳۳۴ در شهر بابلسر به دنيا آمد. وي فارغ التحصيل رشته صدابرداري از مدرسه عالي تلويزيون و سينما سال ۱۳۵۵ بوده است. فعاليت در تلويزيون را به عنوان صدابردار از سال ۱۳۵۵ و كار سينما را از سال ۱۳۶۹ با صدابرداري «به خاطر همه چيز»، همكاري «رجب محمدين» آغاز كرد.

این صدابردار در آثاری چون «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت»، «جامه‌دران» و «شیفت شب» حضور داشته است و امسال نیز با فیلم «به دنیا‌آمدن» در جشنواره سی و چهارم فجر حضور دارد.

خبرگزاری مهر درگذشت این سینماگر را به جامعه هنری و خاواده ایشان تسلیت می‌گوید.

 

کد مطلب 3031749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا اشکانی ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام.خداوند این عزیز ازدست رفته رو ببخشه وبیامرزه. برای شادی روحش صلوات.
    • میلاد اژده ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بازگشت همه به سوی اوست انشاالله مورد رحمت حق تعالی قرار بگیرند خدا به خانواده و بستگان و اشنایانه مرحوم انشاالله صبر بدهد و همچین تسلیت به جامعه بزرگ هنری و بازماندگانشان
    • آزاده نوزادمقدم ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خبر ناگهانی و ناراحت کننده ای بود. خاطرات خوبی از همکاری با آقای نجفی عزیز داشتم که غم از دست دادنشان را چندین برابر می کند. از خدای مهربان صبر و آرامش برای خانواده ایشان میخواهم. یادشان سبز و مانا...
    • لیلا شاهرخی ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا حیف که هنرمندان عزیزمون از دنیا میرن ... روحش شاد و یادش گرامی ... از خداوند برای خانواده این عزیز طلب صبر میکنیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها