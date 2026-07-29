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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۶

احراز شهادت یکی از قهرمانان سوخو ۲۴ ارتش/ ورود پیکر مطهر به کشور

احراز شهادت یکی از قهرمانان سوخو ۲۴ ارتش/ ورود پیکر مطهر به کشور

شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، یکی از خلبانان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، احراز شد و پیکر مطهر این شهید والامقام، تا ساعاتی دیگر به آغوش میهن اسلامی، باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان یکی از جنگنده‌های سوخو ۲۴ ایرانی که در جریان حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در کشور قطر وارد کردند، با آزمایش‌های تخصصی و بررسی DNA محرز شده و پیکر مطهر این شهید بزرگوار، پس از ماه‌ها دوری از خاک میهن اسلامی، ساعاتی دیگر به کشورمان باز خواهد گشت.

تلاش‌ها برای تعیین وضعیت ۳ خلبان دیگر ۲ جنگنده سوخو ۲۴، از سوی نهادهای مربوطه، همچنان در جریان است و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی، اطلاع‌رسانی‌های لازم، صورت خواهد گرفت. همچنین متعاقبا جزئیات زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم کاظمی، به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران اسلامی، خواهد رسید.

یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمب افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی، در عملیاتی متهورانه، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند و پس از عبور از سد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیروهای آمریکایی، کردند. در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد اما عقاب‌های آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانه های پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تا کنون، تلاش‌ها، برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگنده‌ها، ادامه دارد.

کد مطلب 6902375
هادی رضایی

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    نظرات

    • 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷ارواح پاکش شاد🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      20 4
      پاسخ
      🌻🌺🌷💐💐🌷🌸💐ای افتخار ایران زیر لوای قران 🌷🌸🌻💐🌺🌺در جنگ حق و باطل پیروزیت مبارک 🌷🌸💐🌷🌻🌺🌸💐🌷🌻🌺خلبانان🌸🌸ملوانان 💐ای امید و قهر ایران🌷🌺پرواز کن🌷پرواز کن🌻فرشته حق یارت باد🌻🌎الله نگهدارت باد🌎
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      21 5
      پاسخ
      سلام شهد شیرین شهادت گوارای وجودتان ، و جه شهامت و چه شجاعتی که با علم به اینکه، میدانستند که امکان مورد اصابت قرار گرفتن شان زیاد بو د ولی در انجام وظیفه کوتاهی نکردند واز ابرقدرتهای ظالم نترسیدند و متهورانه به قلب دشمن زدند ای کاش همه ما وظائف مان را اینطور انجام میدادیم خوشا به حالشان انشاءالله خداوند حکیم به خانوادهایشان صبر واجر عظیم عنایت فرماید 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
    • ا IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      14 4
      پاسخ
      چقدر مایه مباهات هستند چنین خلبانانی که در شرایط سخت و جنگ نابرابر شجاعانه وارد عرصه نبرد می شوند و دشمنان را چنین خوار و ذلیل می سازند و خود شهدگوارای شهادت می نوشند نام و یاد این عزیزان با غیرت همانند شهید دوران هرگز فراموش نمی شود .
    • ناشناس IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      11 2
      پاسخ
      پس چرا تا الان کسی چیزی نگفته بود در مورد این عزیزان
    • همتی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      14 3
      پاسخ
      دلیرمردان ارتش عزیزمون ، روحتون شاد
    • ادم IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      8 2
      پاسخ
      درود به رروح پاک شما قهرمانان وشجاعان تیزپرواز ایران.که با شهادت مظلومانه ولی درعین حال شجاعانه وپرقدرت خودبرگ زرین دیگری برافتخارات ارتش دلاوروکشورعزیزمون ایران شدید.شهادتتان گوارایتان بادویادونام شما خلبانان ایران زمین همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد بود.روحشان شاد.
    • رضا رضایی IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      7 1
      پاسخ
      قطر رابایستی نابودش کرداین کشورهای فسقلی نوکران حلقه به گوش امریکا هستند
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      9 1
      پاسخ
      شهادت هنر مردان خداست
    • پارسا IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      4 0
      پاسخ
      قهرمانان واقعی میهن باید در مورد این قهرمانان کتاب ها نوشته شود تا پسرهای این سرزمین بدونن چه کسانی در این خاک زندگی میکنن
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 0
      پاسخ
      سلام برمردان واقعی بر شهدایی که رفتند تا وطن بماند

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