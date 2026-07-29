به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسایی با تبریک موفقیت چهار ورزشکار استان در مسیر اعزام به مسابقات آسیایی اردن و رقابتهای انتخابی جام جهانی، اظهار کرد: ورزشکاران استان با وجود همه محدودیتها، همواره با غیرت، تلاش و پشتکار در میادین ملی خوش درخشیدهاند.
وی افزود: حضور این چهار نماینده شایسته در جمع ملیپوشان، بار دیگر نشان داد که کهگیلویه و بویراحمد از استعدادهای ناب ورزشی برخوردار است؛ استعدادهایی که در صورت حمایت و فراهم شدن زیرساختهای مناسب، توانایی کسب افتخارات بزرگ در میادین بینالمللی را دارند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمدبا تأکید بر حمایت از ورزشکاران و باشگاههای سازنده استان، تصریح کرد: ادارهکل ورزش و جوانان تمام ظرفیت خود را برای پشتیبانی از ورزشکاران نخبه و مجموعههای باشگاهی فعال به کار خواهد گرفت تا زمینه موفقیت هرچه بیشتر آنان فراهم شود.
پارسایی در پایان، این موفقیت را به ورزشکاران، خانوادههای آنان و جامعه ورزش استان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد ملیپوشان کهگیلویه و بویراحمد در رقابتهای پیشرو با کسب نتایج درخشان، بار دیگر موجب افتخار استان و کشور شوند.
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