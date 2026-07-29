مرکز آکادمی تیم های ملی بوکس با حضور وزیر ورزش افتتاح شد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آکادمی تیمهای ملی بوکس کشور امروز چهارشنبه ۷ مردادماه باحضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.
در این مراسم که با هدف توسعه زیرساختهای بوکس کشور برگزار شد محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، مهدی علینژاد دبیر کمیته ملی المپیک و روحالله حسینی رئیس فدراسیون بوکس به همراه جمعی از اهالی و پیشکسوتان این رشته حضور داشتند.
دنیامالی پس از افتتاح این آکادمی با حضور در طبقات مختلف ساختمان آکادمی از بخشهای مختلف این مرکز دیدن کرد.
آکادمی ملی بوکس ایران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران واقع شده که دارای ۲۰۰۰ متر مربع مساحت است. همچنین این ساختمان در پنج طبقه شامل ۲ طبقه هتلینگ دختران و پسران، یک طبقه اداری، یک طبقه سالن کنفرانس و جلسات و یک طبقه رستوران دایر شده است.
نظر شما