اولین واکنش حشد الشعبی به تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، حشد الشعبی در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان حشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیروهای آمریکایی و عربستانی قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن چندین تن و همچنین وارد آمدن خسارات مادی به برخی ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان شده است.

در این بیانیه آمده است: ما این حملات را تنش‌آفرینی بسیار خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی کشور می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که بخش‌های ذی‌ربط در حال بررسی میدانی اوضاع هستند و روند ارزیابی خسارات و آمار دقیق همچنان ادامه دارد.







