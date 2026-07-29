اولین واکنش حشد الشعبی به تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، حشد الشعبی در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان حشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیروهای آمریکایی و عربستانی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن چندین تن و همچنین وارد آمدن خسارات مادی به برخی ساختمانها و اموال متعلق به این سازمان شده است.
در این بیانیه آمده است: ما این حملات را تنشآفرینی بسیار خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی کشور میدانیم و تأکید میکنیم که بخشهای ذیربط در حال بررسی میدانی اوضاع هستند و روند ارزیابی خسارات و آمار دقیق همچنان ادامه دارد.
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