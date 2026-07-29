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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۴

اولین واکنش حشد الشعبی به تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق

اولین واکنش حشد الشعبی به تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق

تشکیلات حشد الشعبی تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مناطقی از خاک عراق را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، حشد الشعبی در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان حشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیروهای آمریکایی و عربستانی قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن چندین تن و همچنین وارد آمدن خسارات مادی به برخی ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان شده است.

در این بیانیه آمده است: ما این حملات را تنش‌آفرینی بسیار خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی کشور می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که بخش‌های ذی‌ربط در حال بررسی میدانی اوضاع هستند و روند ارزیابی خسارات و آمار دقیق همچنان ادامه دارد.




کد مطلب 6902325

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    نظرات

    • اکبر IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      2 5
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      اگر عوامل آمریکا توی منطقه تا الان خودشون رو به اون راه میزدن و با هزار عنوان و بازی سعی میکردن خودشون رو مستقل نشون بدن، توی این پنج ماهه و به خصوص توی این یک ماه آخر نشون دادن که دلقک و بازیچه کی هستن. انشاالله به زودی شاهد ذلت این ها خواهیم بود. آرزوی پیشرفت و توسعه ومدرن شدن رو به گور می برن.
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      0 4
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      اگر نبود غیرت و شجاعت و اخلاص و ایمان و موحد بودن یمنی ها باید غصه میخوردیم از این جسارت

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