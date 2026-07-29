مقایسه والیبال بانوان و آقایان درست نیست/ مربیان جدید باید وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بانوان ایران رقابت‌های جام والیبال زنان آسیا را با کسب عنوان هفتمی به پایان رساند. پیش از این، کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود که حضور تیم ملی والیبال بانوان در فهرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا، منوط به ارائه عملکردی قابل قبول در مسابقات جام والیبال زنان آسیا است. در واقع، رویکرد کمیته ملی المپیک نسبت به اعزام این تیم محتاطانه بود و حضور بانوان والیبالیست در بازی‌های آسیایی به کسب نتایج امیدوارکننده در این رقابت‌ها گره خورده بود. با این حال، شاگردان «لی» نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در نهایت با قرار گرفتن در جایگاه هفتم در مسابقات جام والیبال زنان آسیا به کار خود پایان دادند.

هنوز زیرساخت‌های والیبال بانوان فراهم نشده است

ندا پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط والیبال بانوان و کسب عنوان هفتمی در مسابقات جام والیبال زنان آسیا گفت: درست است که مطالبه در حوزه بانوان، به‌ویژه در عرصه قهرمانی، این روزها خیلی پررنگ است و همه تلاش وزارت ورزش، مجلس، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها این است که ورزش قهرمانی بانوان شکل بگیرد، اما مسیری که بانوان والیبال طی کردند تا به اینجا برسند، مسیر سختی بوده است. به‌عنوان کسی که سال‌ها در ورزش کشور حضور داشته‌ام، باید بگویم ورزش بانوان بعد از انقلاب، کار خود را با امکانات بسیار محدود آغاز کرد. در رشته والیبال نیز تقریباً ۱۰ تا ۱۵ سال است که ورزش بانوان پررنگ‌تر شده، اما هنوز زیرساخت‌ها و فضا به اندازه کافی فراهم نشده تا دختران ما بتوانند در مسیر حرفه‌ای قرار بگیرند.

از لژیونر نشدن بانوان والیبالیست نباید گلایه کرد

وی گفت: اکنون این مسیر در حال شکل گرفتن است، بانوان ما در مرحله‌ای قرار دارند که نیاز است فرصت بیشتری برای رسیدن به بلوغ و رشد در اختیارشان قرار بگیرد. ما باید آنها را حمایت کنیم. اگر می‌گوییم لژیونر نداریم، باید ببینیم چقدر فضا برای دیده شدن والیبالیست‌های خانم فراهم کرده‌ایم؟ چقدر به آن‌ها فرصت دیده شدن داده‌ایم که امروز بخواهیم گلایه کنیم؟ با حمایت‌های فدراسیون بانوان والیبالیست ایران حدود ۵۶ روز خارج از کشور بودند، من از نزدیک دیدم که اتفاقاً چه تعداد دختران مستعد و علاقه‌مند داریم. همیشه گفته‌ام دختران ما تشنه یاد گرفتن هستند؛ عاشقانه تلاش می‌کنند و فرصت پیشرفت برایشان بسیار زیاد است. این قول را می‌دهم که اگر این بچه‌ها مسیر را طی کنند موفق خواهند شد. چون این خواستن را در آن‌ها می‌بینم، همان خواستنی که شاید شما در نسل قبلی آقایان دیده بودید و امروز دیگر کمتر وجود دارد.

باید نسل جدیدی از مربیان با نگاه تازه وارد والیبال شوند

نایب رئیس بانوان والیبال تأکید کرد: مقایسه والیبال بانوان با آقایان درست نیست. من مطمئنم اگر سیاست‌گذاری‌ها درست در مورد بانوان در کنار هم قرار بگیرد حتماً نتیجه خواهد داد، اما این مسیر نیاز به همراهی و حمایت جدی دارد.همچنین حتماً نیاز است نسل جدیدی از مربیان با نگاه تازه وارد خانواده والیبال شوند. باید از تجربیات نسل گذشته استفاده کنیم؛ همان‌طور که اکنون از تعدادی از بازیکنان و پیشکسوتان قدیمی بهره می‌بریم، اما در کنار آن، به تفکر جوانانی که انگیزه دارند و می‌توانند در باشگاه‌های خوب کشورهای دیگر بازی کنند، تجربه کسب کنند و سپس به کشور بازگردند و موجب رونق بیشتر تیم ملی شوند نیز نیاز داریم.