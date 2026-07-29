یزد، پیشگام کشور در دیپلماسی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در جلسه کمیته دیپلماسی و روابط بین‌الملل ستاد اربعین حسینی علیه السلام استان یزد، با اشاره به پیشگامی این استان در تحول‌خواهی اظهار داشت: اساساً انتظار از یزد چیزی جز پیشرو بودن در عرصه‌های مختلف نیست. در حالی که در ستاد مرکزی تهران و سایر استان‌ها، کمیته مستقلی تحت عنوان روابط بین‌الملل وجود ندارد، یزد با نگاهی تحولی، این ساختار را ایجاد کرده است تا الگویی برای دیپلماسی استانی باشد.

دهستانی در پاسخ به چرایی تشکیل این کمیته در استان یزد، به دو مؤلفه اساسی اشاره کرد و گفت: نخست آنکه یزد به عنوان دارالعباده، حسینیه ایران و تنها شهر میراث جهانی ایران، جایگاهی ممتاز دارد. این استان با تربیت و معرفی بیشترین تعداد دیپلمات، مسئولان عالی‌رتبه و بازرگانان به کشور، پتانسیل بالایی در مدیریت روابط بین‌الملل دارد.

وی در ادامه به ماهیت جهانی اربعین پرداخت و افزود: علت دوم، هویت بین‌المللی و امت پیاده‌رو در مراسم اربعین است. تقلیل این رویداد عظیم به یک مناسک مذهبی صرف، جفا در حق آن است. ما معتقدیم بین‌المللی‌تر از قیام امام حسین (ع) در عالم وجود ندارد و باید ظرفیت‌های این حماسه را در جهت انسجام جهان اسلام به کار بگیریم.

معاون استاندار یزد با بیان اینکه اخلاق و همدلی اربعینی نباید به ایام خاصی محدود شود، تصریح کرد: اگر باور داریم «کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا»، پس شعار بعدی ما «کل سنوات اربعین» است. مرزهای جغرافیایی و قومیتی که در ایام اربعین رنگ می‌بازند، باید در تمام طول سال مبنای همکاری‌های شیعیان و مسلمانان قرار گیرند. بر همین اساس، بازه زمانی فعالیت این کمیته ۱۲ ماهه است و محدود به ماه‌های محرم و صفر نیست.