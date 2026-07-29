به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه هفتم مرداد آکادمی بوکس ایران با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.



در این مراسم که با هدف توسعه زیرساخت‌های بوکس کشور برگزار شد محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، مهدی علی‌نژاد دبیر کمیته ملی المپیک و روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس به همراه جمعی از اهالی و پیشکسوتان این رشته حضور داشتند.



روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس در ابتدای این مراسم با اشاره به اخذ مجوز ساخت آکادمی بوکس پس از دو سال پیگیری، اظهار کرد: با حمایت‌های انجام‌شده موفق شدیم مجوز ساخت آکادمی را دریافت کنیم و امیدواریم با همراهی مسئولان روند ساخت آن نیز به خوبی پیش برود. پس از ۸۵ سال بوکس صاحب خانه شد که این اتفاق می‌تواند نقش مهمی در توسعه این رشته داشته باشد.



وی ادامه داد: پس از سال‌ها با حمایت مسئولان فعالیت بوکس در کشور از سر گرفته شد و همچنین بعد از ۸۴ سال بخش بانوان نیز راه‌اندازی شد. هرچند در مسیر فعالیت بانوان چالش‌هایی از جمله موضوع پوشش و برخی مسائل دیگر وجود داشت اما با حمایت وزیر ورزش این موانع برطرف شد. از ایشان بابت این همراهی صمیمانه تشکر می‌کنیم. جامعه ورزش همواره حامی همه فدراسیون‌ها و رشته‌های ورزشی بوده است.

وی افزود: طی سه سال گذشته ۵۵ اعزام بین‌المللی داشته‌ایم که به اعتقاد من از نظر حجم با اعزام‌های حدود ۲۰ سال گذشته برابری می‌کند. مسابقات بوکس قهرمانی جهان معمولاً بین ۱۷ تا ۲۰ روز به طول می‌انجامد و هزینه‌های قابل توجهی را به فدراسیون تحمیل می‌کند در حالی که بسیاری از رشته‌های دیگر رقابت‌های خود را در دو تا پنج روز به پایان می‌رسانند. با وجود این شرایط تمام اعزام‌ها انجام شد و هزینه‌های آن نیز تأمین شد.



حسینی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سه سال اخیر بیش از ۲۰ مدال طلا در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان کسب کرده‌ایم و ماه گذشته نیز پس از ۳۰ سال موفق شدیم مدال برنز جام جهانی را در رده بزرگسالان به دست آوریم. امیدواریم در سال‌های آینده تیم ملی بزرگسالان با اتکا به استعدادهای نوجوانان و جوانان نتایج و مدال‌های ارزشمندتری کسب کند.



وی در پایان تأکید کرد: اگر این اتفاقات و حمایت‌ها رقم نمی‌خورد دستیابی به این موفقیت‌ها ممکن نبود.