به گزارش خبرنگار مهر، خوببودن یعنی چه؟ مهربانبودن چه شکلی است؟ رفتار درست چه مشخصاتی دارد؟ آیا باید با همه آدمها یکسان برخورد کنیم؟ اگر مادر یا پدر باشم، میتوانم با یک روش همه بچههایم را بزرگ و تربیت کنم؟ پس اگر نمیتوانم باید چهکار کنم؟
یک کتاب کودک میتواند پاسخی ساده و سرراست به این پرسشها بدهد و کار مامانها و باباها را آسان کند. «من مامان خوبی هستم» نوشته افسانه موسوی گرمارودی با تصویرگری اعظم واضحی مقدم به مسئله رفتار والدین با بچهها میپردازد و رازی را برای آنها برملا میکند.
داستان درباره مامانسنجابی است که با دو فرزندش به خانه جدید کوچ میکند و در تلاش است زندگیای راحت برای آنها فراهم کند. او یک شعار دارد؛ اینکه مامان خوبی است و هیچوقت بین بچههایش یعین قرمزی و ریزهمیزه فرق نمیگذارد و ماجرا دقیقا از همین نقطه شروع میشود.
قرمزی با مقدار تغذیهای که مامانسنجاب برای مدرسهاش میدهد سیر نمیشود، روی تخت چوبیای که مادرش درست کرده نمیتواند بهراحتی بخوابد و مامان هم فکر میکند او دارد غر میزند؛ اما یک روز که بچهها باهم مریض میشوند مسئله روشن میشود. خواندن این داستان کودک برای کودکان مناسب است اما مناسبتر از آن برای والدین است که از راز برملاشدهی این کتاب بتوانند حسابی بهرهمند شوند.
کتاب «من مامان خوبی هستم» دارای نکات تربیتی است که بهصورت داستانی خواندنی درآمده و مخاطب را با خود همراه میکند. افسانه موسوی گرمارودی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در این اثر به تفاوتهای فردی و تفاوت در شیوه بزرگکردن و تربیت کودکان میپردازد که لازم است پدرها و مادرها به آن توجه کنند. البته این مسئله میتواند به جنبههای عمیقتری نیز بپردازد: مثل مفهوم عدالت که به معنای برابری نیست. والدین از این کتاب میتوانند در توضیح مفهوم عدالت و نگاه خداوند به انسانها نیز کمک بگیرند.
«من مامان خوبی هستم» داستان خوشخوانی دارد و از کلماتی استفاده کرده است که برای گروه سنی مخاطب کتاب یعنی بالاتر از پنج سال کاملا مناسب است و کودک میتواند بهراحتی متوجه اصل داستان شود. همچنین تصویرگری کتاب نیز به زیبایی داستان افزوده و فرصتی را فراهم کرده تا کودک و والدین در دقایق مطالعه کتاب از لذت بصری نیز بهرهمند شوند. این کتاب از نظر کتابسازی برای کودکان نیز موارد امنیتی را رعایت کرده است؛ برای مثال از منگنه در صحافی آن استفاده نشده و دوخته شده است و لبههای کتاب نیز گرد است و از آسیب به دست و صورت کودک جلوگیری میکند.
در بخشی از متن این کتاب میخوانیم:
تا بچهسنجابها از مدرسه برگردند، مامانسنجاب کلی فندق و گردو جمع کرده بود و توی لانه جا داده بود. قرمزی که از مدرسه برگشت و آنها را دید، با خوشحالی گفت: «آخجان، من خیلی گرسنهام. با دوتا فندق که سیر نمیشوم.»
بعد هم یک فندق و یک گردو برداشت و از لانه بیرون رفت تا روی شاخهی کنار لانه بنشیند و آنها را بخورد. مامانسنجاب تندی یک فندق و یک گردو در دست ریزهمیزه گذاشت و گفت: «بیا، این هم سهم تو. من که بین بچههایم فرق نمیگذارم.»
انتشارات مهرک، کتاب «من مامان خوبی هستم» به نویسندگی افسانه موسوی گرمارودی با تصویرگری اعظم واضحی مقدم را در ۲۰ صفحه مصور رنگی و بهای ۲۴۵ هزار تومان برای کودکان بالای پنج سال منتشر کرده است.
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