به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با وجود اینکه در اعتراض به کمبود گوناگونی نژادی آکادمی اسکار از کریس راک درخواست شد تا به جمع بایکوتکنندگان بپیوندد ولی او هنوز هم میزبان مراسم امسال خواهد بود.
اما رجینالد هادلین تهیهکننده مراسم اسکار به انترتینمنت تونایت گفت که راک مراسم را با مونولوگی شروع میکند که هدفش صحبت کردن درباره بحث داغی است که در توییتر با هشتگ «اسکارخیلیسفیداست» شناخته میشود. گفته میشود وقتی چهرههایی مثل جادا پینکت اسمیت و ویل اسمیت اعلام کردند در مراسم اسکار شرکت نمیکنند و آن را بایکوت میکنند، راک تمام جوکهایی که برای مراسم آماده کرده بود عوض کرد.
هادلین گفت: کریس حسابی کار میکند. او و تیم نویسندگیاش خودشان را در یک اتاق حبس کرده اند. او به من گفت چون همه چیز دارد حساس و هیجانانگیز میشود، من تمام چیزهایی را که تا حالا نوشتم دور ریختم و یک نمایش جدید مینویسم. کریس تا این حد دقیق است. او تا این حال فوقالعاده است و من ۱۰۰۰ درصد اطمینان دارم که او مراسمی را میزبانی میکند که مردم تا هفتهها بعد درباره آن صحبت خواهند کرد.
هادلین به این نکته اشاره کرد که او و تیمش آماده شدند تا راک چند حرف بحثبرانگیز هم بزند. او گفت: آکادمی آماده است که او چنین کاری بکند. آکادمی هیجانزده است که او میخواهد چنین کاری بکند. میدانند این چیزی است که ما به آن نیاز داریم. میدانند این چیزی است که مردم میخواهند و ما هم میخواهیم چیزی که مردم میخواهند را ارایه کنیم.
تایید میزبانی کریس راک بعد از اعلامیه روز جمعه آکادمی اسکار از راه میرسد که گفته بود میخواهد با ایجاد تغییرات جدید در نحوه و تعداد عضوگیری، به گوناگونی نژادی و اقلیتی اعضایش اضافه کند و هدفش این است که تعداد اعضای زن و اقلیت خود را تا سال ۲۰۲۰، دو برابر کند.
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