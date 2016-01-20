به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ادریس البا بازیگر سیاهپوست بریتانیایی در سخنانی خطاب به اعضای پارلمان بریتانیا از آنها خواست تا به تنوع در صنعت سرگرمی توجه کنند.

ادریس البا از جمله بازیگرانی است که خواستار تنوع در صنعت سرگرمی شده و اسکار را برای بی‌اعتنایی به سیاهپوستان سرزنش کرده است. بازیگر «هیولاهای بی‌سرزمین» اما انرژی خود را بر سرزمین «پوند» متمرکز کرده است.

البا که از جمله بازیگران سیاهپوستی است که از نامزدی اسکار امسال باز ماند، گفت فقدان نام بازیگران سیاهپوست فقط مشکل هالیوود نیست، این مشکل تا بریتانیا نیز امتداد یافته و قانون‌سازان این کشور باید به این توجه کنند که چقدر بازیگر غیرسفیدپوست در صنعت سرگرمی این کشور مشغول کار هستند.

البا در برابر گروهی از اعضای پارلمان بریتانیا دیروز حاضر شد و خطاب به آنها گفت: باید به این توجه شود که چه کسانی برنامه‌سازان تلویزیونی هستند و چه کسانی اجازه دارند جلوی دوربین بروند و کی آنها فرصت پیدا می‌کنند تا نقش‌هایی را که باید، بازی کنند؟

در هر حال سخنان البا فقط متمرکز بر فقدان تنوع نژادی در صنعت سرگرمی نبود و او درباره نیاز به توجه به جایگاه زنان و افراد ناتوان در این صنعت نیز سخنانی ادا کرد.

وی گفت: شما باید این سوال را مطرح کنید که آیا مردم سیاه جنایتکار هستند؟ آیا زنان فقط ابزار عشق هستند یا دارند درباره مردان حرف می‌ز‌نند؟ آیا حقوق معلولان همیشه رعایت می‌شود؟

وی در سخنانش یادآور شد که چرا راهی آمریکا شد و گفت: این چیزی است که هر بازیگر جوان بریتانیایی از من سوال می‌کند. می‌پرسند برای موفقیت باید برویم آمریکا؟ و من همیشه دچار حیرت می‌شوم چون این واقعا درست نیست. من برای آنچه به عنوان رویای آمریکایی مطرح می‌شود به آنجا رفتم، اما مشکل این است که بین رویا و واقعیت فاصله زیادی وجود دارد. بین مارتین لوترکینگ و رویای او و آمریکای واقعی فاصله زیادی است.

هالیوود برای این که برای دومین سال متوالی نام هیچ سیاهپوستی را در فهرست نامزدهایش برای اسکار معرفی نکرده در فشار زیادی قرار گرفته و از رییس آکادمی اسکار تا بازیگرانی که هر روز شمارشان بیشتر می‌شود به این امر اعتراض کرده‌اند. ​