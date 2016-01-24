۴۲ تشکل غیردولتی دامغان برگزاری آئین دهه فجر را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد صبح یکشنبه در دومین جلسه ستاد هماهنگی و برنامه ریزی دهه فجر دامغان در محل فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: این ایام فرصتی مغتنم است تا اندیشه های امام راحل را برای نسل جوان تبیین کنیم لذا برای برگزاری جشن های پیروزی انقلاب از تمام توان و ظرفیت ها استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر عزت و افتخار ملت ایران است، گفت: ملت ایران در به پیروزی رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی نقش آفرین بودند و حماسه بزرگی را خلق کردند.

فرماندار دامغان با اشاره به رویکرد مردمی جشن های انقلاب اسلامی ایران در ایام دهه فجر، افزود: برنامه های دهه فجر باید دارای رویکرد مردمی و مشارکت محور باشد تا بتوانیم از پتانسیل اقشار مختلف جامعه در برگزاری جشن ها استفاده کنیم.

مجد با اشاره به اینکه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اهمیت ویژه ای دارد، ابراز داشت: ملت ایران بار دیگر با حضور پر شور خود در این راهپیمایی حماسه عظیم سیاسی و اجتماعی خلق خواهند کرد.

وی بر آذیین بندی فضای شهری از سوی شهرداری و دستگاه های اجرایی این شهرستان تاکید کرد و افزود: باید کوشید جشن های دهه فجر با شور و شادابی خاصی برگزار و برنامه های این ایام به خوبی عملیاتی شود.

در این جلسه رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان و مسئولان کمیته های ۱۸ گانه ستاد فرعی دهه فجر این شهرستان گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های طراحی شده برای برگزاری جشن های پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ارائه دادند.