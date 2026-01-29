به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه فجر، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی این منطقه اظهار کرد: سرپل‌ذهاب بخشی از شناسنامه فرهنگی ایران اسلامی است و آثار تاریخی، مفاخر فرهنگی و پیشینه درخشان آن، هویت عمیق این دیار را روایت می‌کند.

وی با بیان اینکه این شهرستان همواره در حافظه جمعی ملت ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است، افزود: از دفاع مقدس و حراست از مرزهای کشور تا نمادهایی چون بازی‌دراز، سرپل‌ذهاب همواره یادآور مقاومت، ایستادگی و وحدت مردم ایران بوده و امروز نیز به‌عنوان نماد همزیستی و تقریب مذاهب اسلامی شناخته می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نتایج پیمایش‌های رسمی حوزه فرهنگ گفت: با وجود ریشه‌های عمیق فرهنگی و هنری در جامعه ایرانی، آمارها نشان می‌دهد میزان استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی همچون سینما، تئاتر، گالری، کنسرت و کتاب در کشور مطلوب نیست و این مسئله زنگ هشداری جدی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی محسوب می‌شود.

صالحی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را کمبود زیرساخت‌ها دانست و تصریح کرد: نمی‌توان از جامعه انتظار مصرف فرهنگی بالا داشت، در حالی که فضاهای فرهنگی و هنری به اندازه کافی در دسترس نیست؛ همان‌طور که فضای سبز برای سلامت جسم ضروری است، فضاهای فرهنگی نیز نقش حیاتی در سلامت روح و جان جامعه دارند.

وی افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب را پاسخی عملی به این نیاز دانست و گفت: این مجموعه می‌تواند به کانونی برای رشد اندیشه، کشف استعدادهای هنری، گفت‌وگو و تعامل اجتماعی تبدیل شود و نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های فرهنگی ایفا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از تلاش مدیران، استانداران، مسئولان اجرایی و به‌ویژه کارگران و عوامل اجرایی پروژه، خاطرنشان کرد: این مجتمع حاصل بیش از یک دهه پیگیری مستمر است و امروز به مردم فرهنگ‌دوست و مقاوم سرپل‌ذهاب تقدیم می‌شود.

صالحی با اشاره به برنامه‌های وزارت فرهنگ برای گسترش عدالت فرهنگی افزود: در سال جاری بیش از ۵۰ پروژه فرهنگی در کشور افتتاح یا به بهره‌برداری می‌رسد و همزمان با افتتاح این مجتمع، نمایش برخی آثار جشنواره فیلم فجر نیز در سرپل‌ذهاب آغاز خواهد شد تا دسترسی فرهنگی مردم این منطقه افزایش یابد.

وی در پایان با تأکید بر نقش هنرمندان و فعالان فرهنگی در پویایی این مجموعه تصریح کرد: حیات واقعی این ساختمان‌ها به حضور مستمر هنرمندان و مردم وابسته است و امیدواریم این مجتمع به یکی از پررونق‌ترین و زنده‌ترین فضاهای فرهنگی غرب کشور تبدیل شود.